Переболевший COVID-19 губернатор Камчатки сделал прививку

Глава Камчатского края Владимир Солодов, в ноябре прошлого года перенесший коронавирус, в четверг сделал прививку. Как сообщает официальный сайт правительства региона, он прошел вакцинацию в одном из мобильных пунктов в Петропавловске-Камчатском.

- Мы видим, что рост заболеваемости идет по всему миру, и сейчас главное условие победы над коронавирусом - формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Я тоже принял решение сделать прививку. Советую каждому не откладывать вакцинацию на завтра, ведь это забота о своем здоровье. Риск заболеть есть каждый день: не нужно подвергать ему ни себя, ни близких, - сказал Солодов.

Он добавил, что процедура, включая время ожидания в очереди, отняла у него всего полчаса. Привился глава региона вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Как отмечают в правительстве региона, количество жителей, желающих сделать прививку от COVID-19, за последние дни увеличилось в три раза. В пунктах вакцинации люди выстраиваются в очереди. На сегодняшний день на полуострове действуют 23 стационарных и мобильных прививочных пункта.

В Петропавловске-Камчатском, помимо поликлиник, пройти вакцинацию можно в торговых центрах "Галант-PLAZA" и "Шамса".