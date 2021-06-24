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24.06.2021 11:01
Рубрика: Власть

Переболевший COVID-19 губернатор Камчатки сделал прививку

Текст: Ольга Коваль
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Глава Камчатского края Владимир Солодов, в ноябре прошлого года перенесший коронавирус, в четверг сделал прививку. Как сообщает официальный сайт правительства региона, он прошел вакцинацию в одном из мобильных пунктов в Петропавловске-Камчатском.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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- Мы видим, что рост заболеваемости идет по всему миру, и сейчас главное условие победы над коронавирусом - формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Я тоже принял решение сделать прививку. Советую каждому не откладывать вакцинацию на завтра, ведь это забота о своем здоровье. Риск заболеть есть каждый день: не нужно подвергать ему ни себя, ни близких, - сказал Солодов.

Он добавил, что процедура, включая время ожидания в очереди, отняла у него всего полчаса. Привился глава региона вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Как отмечают в правительстве региона, количество жителей, желающих сделать прививку от COVID-19, за последние дни увеличилось в три раза. В пунктах вакцинации люди выстраиваются в очереди. На сегодняшний день на полуострове действуют 23 стационарных и мобильных прививочных пункта.

В Петропавловске-Камчатском, помимо поликлиник, пройти вакцинацию можно в торговых центрах "Галант-PLAZA" и "Шамса".

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