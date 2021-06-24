СФ одобрил предоставлении дополнительного "дальневосточного гектара"

Совет Федерации одобрил законопроект о предоставлении дополнительного "дальневосточного гектара" тем, кто успешно освоил первый участок. В течение пяти дней закон направят президенту России для подписания и обнародования.

- Сейчас ведется подготовка к расширению программы - те, кто успешно освоил один "гектар" смогут взять дополнительный участок. Кроме того, действие программы распространится на Арктику, - приводятся на сайте минвостокразвития слова вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Дополнительный участок можно будет получить с 1 августа 2021 года. Инициатива была разработана в ответ на обращения предпринимателей и фермеров. Кроме того, действие программы "Дальневосточный гектар" планируется расширить на Мурманскую область, Ненецкий автономный и Ямало-Ненецкий автономный округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. В настоящее время местные власти определяют территории, где будут предоставлять участки.