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23.06.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

Амур бушует

В Амурской области готовятся к паводку по наихудшему сценарию
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
В МЧС России предупредили еще об одном возможном наводнении, которое может повторить крымский сценарий. На этот раз большая вода угрожает Амурской области. Там уже эвакуированы более 300 человек и вода продолжает прибывать.

"Особые опасения на сегодняшний день вызывает ситуация в Амурской области, где в 6 населенных пунктах подтоплено 24 частных жилых дома, 73 приусадебных участка, 12 участков автодорог. Спасателями организованы три лодочные переправы. В течение суток проведены работы по отсыпке и возведению дамб в трех населенных пунктах", - такие цифры были приведены всего пару дней назад на селекторном совещании в антикризисном центре МЧС России.

Фото: Олег Сергеев
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Но прошел один день, и ситуация ухудшилась.

"Власти и спасатели в Амурской области готовят силы и средства к прохождению паводка по наихудшему сценарию, при котором обстановка может развиваться по аналогии с катастрофическими наводнениями предыдущих лет", - заявил накануне губернатор Амурской области Василий Орлов.

Этот регион затапливает регулярно. А рекордное наводнение 2013 года там помнят по репортажам из амурского зоопарка. Тогда удалось спасти медведей и льва в самый последний момент. Клетку со львом подняли вертолетом, когда он уже стоял на задних лапах и на поверхности оставался только нос хищника.

Но тогда было всего эвакуировано 250 человек. А сейчас - уже 311 и, похоже, это не предел. За сутки вода пришла еще в два населенных пункта. Подтоплены уже 117 домов, 204 участка и 7 автодорог. Приняло решение усилить группировки Сибирского, Амурского и Камчатского спасательных центров. Развернуто 23 ПВР вместимостью более 2 тысяч человек.

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