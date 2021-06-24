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24.06.2021 06:59
Рубрика: Происшествия

В Якутии число лесных пожаров за сутки удвоилось

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии число лесных пожаров за сутки выросло почти в два раза - с 67 до 127, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

"За сутки количество пожаров увеличилось на 60 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 18 тысяч гектаров за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов и сохранения высоких классов пожарной опасности на территории 12 районов", - отметил руководитель главка Павел Гарин.

С шести до восьми выросло число пожаров, вызывающих особую тревогу - лес горит недалеко от населенных пунктов, и на случай ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группа из 90 человек. Пока, по словам руководителя регионального департамента лесного надзора и охраны лесов Владимира Иванова, прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Всего на тушении пожаров в течение суток были задействованы более 1900 человек и 116 единиц техники.

23 июня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении на всей территории республики режима ЧС из-за лесных пожаров. Во многих районах сохраняется сухая жаркая погода, что предопределяет высокий класс пожарной опасности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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