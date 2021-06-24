В Якутии число лесных пожаров за сутки удвоилось

В Якутии число лесных пожаров за сутки выросло почти в два раза - с 67 до 127, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 60 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 18 тысяч гектаров за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов и сохранения высоких классов пожарной опасности на территории 12 районов", - отметил руководитель главка Павел Гарин.

С шести до восьми выросло число пожаров, вызывающих особую тревогу - лес горит недалеко от населенных пунктов, и на случай ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группа из 90 человек. Пока, по словам руководителя регионального департамента лесного надзора и охраны лесов Владимира Иванова, прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Всего на тушении пожаров в течение суток были задействованы более 1900 человек и 116 единиц техники.

23 июня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении на всей территории республики режима ЧС из-за лесных пожаров. Во многих районах сохраняется сухая жаркая погода, что предопределяет высокий класс пожарной опасности.