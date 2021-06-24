В Приамурье из-за паводка эвакуируют село

Жители амурского села Владимировка, расположенного на левом берегу Зеи, начали готовиться к эвакуации. Местные власти оповещают людей, составляют списки тех, кому может потребоваться помощь в вывозе имущества.

Как сообщили ТАСС в районной администрации, ночью в селе прорвало возведенную в прошлом году дамбу, вода вышла на дорогу. Сейчас спасатели и добровольцы укрепляют сооружение мешками с песком. На месте работает тяжелая техника. Под угрозой затопления более четырехсот домов.

"В селе проживают около 1650 человек. Людей разместим в близлежащих селах Чигири и Грибское, кто-то поедет сам, кому-то будем помогать. Подтопления ожидаем 25-26 июня", - рассказал представитель администрации Благовещенского района.

Между тем энергетики сообщили, что из-за угрозы затопления подстанции после 15 часов по местному времени село будет обесточено.

"Полное отключение подстанции - мера вынужденная, это позволит сохранить в рабочем состоянии энергооборудование, а также избежать серьезных аварий на объекте и несчастных случаев. Подача электроэнергии возобновится после нормализации паводковой ситуации", - говорится на сайте "Дальневосточной распределительной сетевой компании".

Напомним, наводнение в Приамурье спровоцировали проливные дожди и паводок, смещающийся из Забайкалья. На территории области действует режим ЧС межрегионального характера. Накануне вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в период с 24-го по 30 июня уровень воды здесь может достичь отметок, сопоставимых с уровнем 2013 года. При самом неблагоприятном прогнозе в зону паводка попадут 53 населенных пункта, где проживают 33 тысячи человек.