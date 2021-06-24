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24.06.2021 06:07
Рубрика: Происшествия

В Приамурье проверят инцидент с застрявшей под мостом баржей

Текст: Ольга Коваль

Специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства происшествия на реке Зея, когда баржа с грузом застряла под мостом.

Фото: iStock
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"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - говорится на сайте ведомства.

Инцидент случился 21 июня вблизи Благовещенска. Баржа, перевозившая крупногабаритный груз, из-за высокого уровня воды в реке зацепила консоль судоходного пролета автомобильного моста и застряла. Чтобы не повредить мостовой переход и оборудование, судно пришлось отбуксировать в поселок Зазейский, где его поставили на якорь до улучшения паводковой обстановки.

Власти региона сообщили, что мост через Зею повреждений не получил, движение по нему осуществляется в обычном режиме.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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