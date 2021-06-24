В Приамурье проверят инцидент с застрявшей под мостом баржей

Специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства происшествия на реке Зея, когда баржа с грузом застряла под мостом.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - говорится на сайте ведомства.

Инцидент случился 21 июня вблизи Благовещенска. Баржа, перевозившая крупногабаритный груз, из-за высокого уровня воды в реке зацепила консоль судоходного пролета автомобильного моста и застряла. Чтобы не повредить мостовой переход и оборудование, судно пришлось отбуксировать в поселок Зазейский, где его поставили на якорь до улучшения паводковой обстановки.

Власти региона сообщили, что мост через Зею повреждений не получил, движение по нему осуществляется в обычном режиме.