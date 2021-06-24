За полтора года предпринимателей ДФО проверили 400 тысяч раз

С 1 июля в России вступят в силу законодательные новации, касающиеся проверок бизнеса. Любой визит к предпринимателю с подобной целью теперь будет возможен только с согласия прокурора. Кроме того, появятся понятия мониторинговой закупки, выборочного и инспекционного контроля.

Мероприятия контрольно-надзорных органов нужны и важны. Но только в тех случаях, когда они идут на благо общества, а не ставят своей целью задушить бизнес. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Облегчит ли это жизнь бизнесменов, покажет время, но пока дело складывается так, что им порой проще свернуть деятельность, чем отбиться от контролеров.

За последние годы было принято 57 федеральных законов и 286 правительственных актов, направленных на развитие Дальнего Востока. Но, как считает вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, одними только документами создать благоприятную среду для инвестиций невозможно:

- Административное давление, бесконечные проверки, придирки, равнодушие и, что еще хуже, корыстное поведение некоторых чиновников снижают эффективность проводимой политики.

По словам Юрия Трутнева, положительная динамика все же присутствует: в 2017 году Дальний Восток занимал последнее место в национальном рейтинге среди восьми федеральных округов по административному давлению на бизнес, а сейчас вышел на шестое. Но даже при этих показателях в 2020-2021 годах в регионах округа провели более 400 тысяч проверок, из которых только четыре процента - плановые. Особой "спонтанностью" визитов отличались сотрудники Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Ростехнадзора. Для резидентов ТОР и СПВ исключений не делали, минвостокразвития давало разрешение на проверку в ответ на 90 процентов запросов.

- Честно говоря, не думаю, что это эффективная работа со стороны министерства. Нередко бывает, что обращения готовят или конкурирующие организации, или даже сами проверяющие, - подчеркнул полпред.

Часто контролеры действуют по расширительному принципу, начиная с одного повода, а в итоге проверяя абсолютно все, лишь бы найти какую-нибудь зацепку.

Часто контролеры начинают с одного повода, а в итоге проверяют абсолютно все, лишь бы найти какую-нибудь зацепку

Пример подобных действий приводит руководитель дальневосточного представительства "Агентства стратегических инициатив" Ольга Курилова.

- Во Владивостоке около трех месяцев продолжаются проверки частного детского сада по жалобе одной мамы, которая забрала оттуда своего ребенка. Она написала в прокуратуру, Роспотребнадзор, полицию, пожарную инспекцию, органы исполнительной власти. Недавно родителей известили, что проверочные мероприятия продлятся до середины июля. Проверяющие тратят на одну жалобу столько времени, сил и бюджетных средств, что у родителей закрадываются сомнения по поводу законности этих действий, тем более в период ограничений из-за COVID-19. В связи с чем возник такой интерес к саду, можно ли проверять столь длительное время? При этом совершенно не принимается во внимание мнение большей части мам и пап, которые обратились во все эти ведомства с просьбой прекратить проверки. Сейчас они близки к тому, чтобы вынести ситуацию на обсуждение в публичное пространство, - рассказала она.

Проверки по-прежнему остаются фактором, существенно влияющим на рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который несколько лет подряд составляет АСИ. Напомним, в этом году в ТОП-12 (все 85 российских субъектов разместились на 29 позициях) попали четыре дальневосточных территории - Сахалинская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. Улучшить свои показатели смогли Чукотский автономный округ, ЕАО и Хабаровский край. На вполне достойном 14-м месте находится Амурская область - и здесь "проверочный" индекс тоже имеет значение.

- У губернатора Василия Орлова есть чат в мессенджере, куда включены руководители предпринимательских объединений и контрольно-надзорных органов. Все проблемы рассматриваются оперативно, - отмечает Ольга Курилова.

Выросло количество проверок в Бурятии, Забайкалье, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях. В среднем у местных предпринимателей при проведении проверочных мероприятий запрашивают по два-три дополнительных документа.

По официальным данным, если в 2018-м предприятия ДФО проверяли в среднем 1,7 раза в год, то в 2020-м - уже 2,3 раза. Похоже, что новации действительно назрели.

Между тем

Кроме излишних проверок дальневосточный бизнес по-прежнему страдает от административных барьеров, сложностей с оформлением земли, волокиты с подписанием документов и разрешений. Типичную историю рассказал "РГ" Денис Антипов - 28-летний магаданский предприниматель. После университета он работал в горной отрасли. Четыре года назад попал в аварию: на трассе лопнуло колесо у автомобиля. Денис выжил, но из-за перелома позвоночника передвигается в инвалидной коляске.

Мечта магаданца - открыть в родном городе мини-кофейню формата "кофе с собой". Есть немного собственных средств, есть заинтересованный инвестор, а в планах - кредит на развитие бизнеса.

- Это будет павильон на базе 20 тонного контейнера, размером шесть на три метра. Обязательно с пандусом, с удобными парковочными местами неподалеку, - рассказывает он. - Я изучил многочисленные требования к таким кофейням и начал искать место. Думал, все будет просто: нахожу подходящий участок, мне его выделяют, я запускаю бизнес.

Но на заявления об аренде места Антипову один за другим пошли отказы - добрый десяток.

- К примеру, выбрал я землю и мне отвечают: нельзя, потому что… Но ни разу никто не подсказал: мол, передвинь будущую кофейню на метр вправо или на пять влево и тогда будет можно. По сути, это игра в морской бой - попал или не попал. При этом не знаешь: может, в какой-то раз и попал, а тебе просто решили отказать по своим причинам, - сетует Денис. - Например, нашел место рядом с развлекательным центром. Отказали по причине того, что к 2025 году намечается реконструкция этого пятачка. А до этого времени вести здесь бизнес мне не разрешили. Среди других причин отказов: "слишком далеко от дороги", "слишком далеко от домов". А карты, где бы были отмечены участки "можно", нет.

Денис был готов организовать кофейню в стационарном помещении, но найти такое место тоже очень сложно. Было несколько подходящих, но в них нужно полностью переделывать вход - делать пандусы и подъемники. А это большие вложения.

- Да и дорогая у нас аренда, - говорит магаданец. - Одно из помещений под крохотную кофейню, например, предлагают за 120 тысяч рублей в месяц. У меня есть друг - предприниматель в Москве. Моим рассказам о проблемах он очень удивляется и зовет переехать в столицу, там все намного проще и таких непонятных ситуаций не бывает.