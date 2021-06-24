Чувашия присоединится к проекту "Эффективный регион"

В Чувашии намерены реализовать проект "Эффективный регион", который направлен на внедрение бережливых технологий в различных сферах.

Проект государственной корпорации "Росатом" реализуется с 2017 года в ряде регионов страны. Вопрос оптимизации и улучшения процессов в органах исполнительной власти глава Чувашии Олег Николаев обсудили с представителями госкомпании.

По его словам, республике необходима функционирующая система постоянного улучшения процессов государственных и частных структур. Существует заинтересованность и в применении лучших практик по оптимизации рабочих процессов, чтобы повысить качество предоставляемых населению услуг и сформировать в регионе культуру бережливого производства, снизить издержки и повысить производительность труда.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы Чувашии, на сегодняшний день уже сформирован пакет из 52 процентов. В республиканских органах исполнительной власти и подведомственных учреждения запущены процессы оптимизации по шести направлениям, готовы к запуску еще девять.

Первый визит рабочей группы экспертов госкорпорации состоялся в марте этого года. По их словам, число связанных с бережливыми технологиями процедур, которые были запущены за три месяца, свидетельствуют о хорошем старте деятельности в этом направлении.