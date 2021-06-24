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24.06.2021 11:27

Дмитрий Махонин представил в Москве проект инфекционной больницы

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Глава Прикамья Дмитрий Махонин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели в Москве рабочую встречу.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Губернатор рассказал о реализации проекта строительства новой инфекционной больницы на 235 мест.

- Эта больница - один из приоритетных объектов здравоохранения в рамках проекта "Пермь-300". Завершить проектирование планируется во втором полугодии, - рассказал глава региона.

Проектирование и строительство больницы пройдет в два этапа в период до 2023 года. Первый - это строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса. Второй - возведение основного лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением.

Также Дмитрий Махонин доложил о ходе реализации пилотного федерального проекта обеспечения льготными лекарственными препаратами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты, эндоваскулярные вмешательства. В 2020 году в крае благодаря господдержке бесплатные медикаменты смогли получить почти 5,5 тысячи пациентов. За шесть месяцев года выписано и обслужено 26,2 тысячи рецептов для 6,4 тысячи пациентов.

Дмитрий Махонин предложил также расширить категории граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, увеличить перечень лекарственных средств, либо увеличить интервал обеспечения.

Кроме того, губернатор сообщил, что с этого года в Прикамье для выпускников 9-11-х классов доступно обучение по специальности "Фельдшер и медсестра" по целевому контракту в ссузах. Программа нужна, чтобы преодолеть кадровый дефицит медработников среднего звена.

Первые договоры со студентами уже начали заключать, в программе целевого обучения участвуют 10 учебных заведений. Студенты-целевики будут дополнительно к стипендии получать по две тысячи рублей. После выпуска по договору молодой специалист должен будет отработать в конкретном лечебном заведении не менее трех лет. Если он пожелает продолжить свое обучение и стать врачом, то краевой минздрав оформит целевой договор на обучение в Пермском госмедуниверситете.

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