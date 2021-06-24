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24.06.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Французы запустили крупный завод в ОЭЗ "Тольятти"

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
В Самарской области на площадке особой экономической зоны "Тольятти" состоялся запуск нового предприятия. Французская компания "Форесия" будет производить автомобильные кресла.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Предприятие разместилось в индустриальном парке. Для быстрого запуска производства региональные власти обеспечили строительство корпусов и предоставили их в аренду резидентам с возможностью дальнейшего выкупа.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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В четверг торжественная церемония открытия нового предприятия прошла в режиме видеоконференции. Старт работе завода "Форесия" дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области - автомобилестроении. Очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект, - отметил глава региона.

Тольяттинский завод, в системе глобальной компании, будет единственным, где под одной крышей осуществляются все технологические операции по производству автосидений. Основными потребителями продукции станут АвтоВАЗ, альянс Рено-Ниссан, Фольксваген Групп Рус.

- Хочу поблагодарить губернатора Самарской области, власти региона за всестороннюю поддержку проекта с момента обсуждения идеи и на всех этапах реализации. Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании в вашей стране, - отметил вице-президент "Форесия в России" Лукаш Бабущка.

В торжественной церемонии открытия завода принял участие первый вице-губернатор - председатель областного правительства Виктор Кудряшов. Он отметил, что предприятие компании Форесия - одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов - первый проект, который открывается в ОЭЗ в формате индустриальных парков, когда производственная площадка создавалась с привлечением не только средств инвестора, но и областного бюджета.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Частные инвесторы вложат в Самарскую область 60 миллиардов рублей

Практики Самарской области по работе с инвесторами, признаны одними из самых передовых в России. В регионе действуют все специальные налоговые режимы и институты поддержки бизнеса. В формате "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Особые усилия прикладываются для развития особых экономических зон. ОЭЗ "Тольятти" входит в тройку лучших инвестплощадок страны. Сегодня здесь зарегистрировано 29 резидентов из 9 стран. На площадке функционируют 11 производителей, "Форесия" стала 12-м предприятием.

- Команда Самарской области, по оценке Минэкономразвития России и экспертов отрасли, является лучшей в стране в сфере государственно-частного партнерства. Это позволило построить завод "Форесия" в партнерстве с регионом в рекордные сроки. Региональная команда постоянно применяет самые передовые инструменты поддержки бизнеса. При создании завода "Форесия" была апробирована лучшая модель, когда регион в партнерстве с инвестором реализует важный социально-экономический проект, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Новый завод стал самым крупным предприятием среди российских площадок компании. На этом этапе он будет выпускать 1500 машинокомплектов в день. Сегодня запущена первая очередь проекта, до конца года планируется запустить вторую - по сборке и пошиву сидений. Старт третьего этапа намечен на 2022 год. Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей, в Тольятти создадут более 1000 новых рабочих мест.

Уже в этом году резиденты ОЭЗ смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая сегодня возводится в рамках концессионного соглашения с РЖД. В ближайших планах областного правительства - старт освоения площадки под третью очередь особой экономической зоны. Уже в этом году начинается проектирование всей необходимой инфраструктуры. Областные власти рассчитывают на помощь федерального центра - в настоящее время готовится заявка на получение инфраструктурного кредита.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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