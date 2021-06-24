Николаев: Необходимо создать условия для гармоничного развития детей

Правительство Чувашии продолжит делать все, чтобы у детей была возможность и желание реализовать свои способности на территории республики. Об этом на стратегической сессии "Путевка в жизнь для каждого ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии" Чебоксарского экономического форума заявил глава региона Олег Николаев.

По мнению руководителя республики, только совместные действия, направленные на гармоничное развитие детей, позволят добиться положительных результатов.

- Очень важно, что на одной площадке идет слаженная работа и органов власти, и учреждений образования, спорта, культуры, здравоохранения, социальной и молодежной политики, вузов и потенциальных работодателей. Все это позволит создать условия для гармоничного развития детей, чтобы они получали максимально разносторонние знания, но потом становились специалистами именно в том направлении, которое им интересно, к которому лежит душа, - сказал Николаев.

Он отметил, что в регионе в этом направлении уже многое сделано, а некоторые наработки находят поддержку на федеральном уровне.

- Многое из того, что мы запланировали и уже начали реализовывать, поддерживается президентом страны в виде конкретных поручений, запуска новых программных направлений. И это стимул для дальнейшей работы, для того, чтобы быть более активными. Все наработки, в том числе и предложения, озвученные на сегодняшнем форуме, должны быть оформлены в виде конкретных планов и проектов. Мы должны входить в разрабатываемые федеральные программы с четким пониманием целей и задач, которые хотим достичь, - подчеркнул глава Чувашии.

При этом Николаев добавил, что главным приоритетом работы должно быть будущее детей. Поэтому необходимо создать условия, в которых каждый ребенок сможет реализовать свои способности, быть образованным, обладающим компетенциями и быть конкурентоспособным.

- Правительство республики продолжит делать все для того, чтобы у детей была возможность и желание реализовывать свои способности и компетенции на территории Чувашии - производить конкурентоспособную продукцию, открывать новые производства и создавать рабочие места, вкладывать своим силы и знания в машиностроение, в IT-технологии, в новые направления, которые будут формироваться по мере цифровой трансформации. Нашим детям должны быть под силу любые направления, - акцентировал руководитель республики.

Центральной темой обсуждения сессии стала профессиональная ориентация детей. Результатом такой работы, по мнению участников, должно стать создание условий для успешного карьерного старта школьника и студента, что в свою очередь обеспечит экономику региона квалифицированными кадрами.

По словам Николаева, высшим и средне-специальным учебным заведениям, администрациям районов и городов необходимо проработать целевую программу подготовки специалистов и наладить эффективное взаимодействие с потенциальными работодателями уже на этапе обучения студентов. Кроме того, возможно предусмотреть механизмы поддержки молодых специалистов.