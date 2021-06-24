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24.06.2021 13:18
Рубрика: Власть

Проблемные дома в Ульяновской области достроят с федеральной помощью

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Генеральный директор публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" Константин Тимофеев посетил 23 июня с рабочим визитом Ульяновскую область.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Руководитель фонда осмотрел ряд проблемных объектов в Ульяновске, встретился с представителями инициативной группы участников долевого строительства ЖК "Молодежный" на улице Буинской. В Правительстве области вместе с главой региона Алексеем Русских он провел совещание по вопросу защиты прав дольщиков.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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- В Ульяновской области около трех тысяч пострадавших граждан. Мы считаем, что работа здесь выстроена действительно должным образом. Алексей Юрьевич лично занимается решением проблемы. Сегодня обсудили каждый объект. Есть те, которые регион самостоятельно завершает, в этом году их двенадцать. Есть те, которые будут достроены с использованием механизма Фонда, с привлечением федеральных средств. Застройщики по этим объектам признаны банкротами. Сейчас уже приняты решения по девяти таким объектам, в июле планируем на Наблюдательном совете принять решение еще по одному дому. Если нужна наша помощь, мы готовы рассмотреть еще объекты, тем более что финансирование регион готов обеспечить в полном объеме. Важно не допускать появления новых проблемных объектов. Попросили прокуратуру обратить особое внимание на застройщиков-банкротов, чтобы попробовать возместить ущерб, который они своими действиями нанесли гражданам и бюджету, - отметил Константин Тимофеев.

На настоящий момент Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства приняты решения по достройке девяти многоквартирных домов. После завершения проблемных объектов свои квартиры получат 1,6 тыс. граждан.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Глава региона Алексей Русских добавил, что софинансирование завершения строительства домов со стороны региона составит 363 млн рублей (18% от общей стоимости работ), свыше 2 млрд вкладывает федеральный Фонд.

Для сокращения сроков проведения проектно-изыскательских работ и выхода на строительную площадку в регионе создано обособленное подразделение ООО "Технический заказчик Фонда" (ТЗФ). В настоящее время по четырем проблемным объектам специалисты ТЗФ осуществляют выбор подрядной организации на проектно-изыскательские работы. По пяти домам ведется обследование и проектно-изыскательские работы, а также осуществляется сбор необходимой документации. По крупнейшему объекту - дому на улице Буинской застройщика ООО "Максима" - восстанавливают документацию. Документы будут готовы к сентябрю 2021 года, в октябре может быть получено заключение экспертизы, а возобновить строительные работы планируют в ноябре.

- Для достройки объектов, застройщики которых не являются банкротами, ведется работа по привлечению инвесторов. В качестве стимулирования правительство региона компенсирует им затраты на строительство. В случае, если выделенные средства не покрывают полностью расходы на достройку, часть затрат будет возмещена земельным участком. С помощью этого механизма планируется достроить 17 домов в Ульяновске (в микрорайонах Юго-Западный, "Центральный" и "Волжские кварталы"). На семи объектах работы уже ведутся, - сообщил Алексей Русских.

Справка "РГ"

С участием механизма федерального Фонда защиты прав дольщиков в Ульяновске достроят дома: по улицам Кролюницкого (ООО "Силен"), Буинской (ООО "Максима"), Красноармейской (СК "Атриум"), Розы Люксембург ("Строительная корпорация"), Карла Маркса ("Эверест"), по проспекту Маршала Устинова (Торговый Дом "КПД-1") и в переулке Красноармейском (ООО "Птицефабрика Тагайская"). В Димитровграде завершат объект на улице Строителей (ООО "Техно-Поволжье Ко").

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