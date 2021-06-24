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24.06.2021 18:41
Рубрика: Общество

Прохлада за штраф

В разгар жары самарцам запретили купаться вне пляжей
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
На улице зной и горожане массово тянутся к воде. Но и разместившись у крохотного озерца или на берегу волжского острова, люди ругают жару и самарскую мэрию, поднимающую градус кипения. На днях городские власти опубликовали список из 77 адресов водной акватории, где купаться теперь категорически запрещено.

Пловцов в запретных местах обещают вылавливать в ходе регулярных рейдов и штрафовать на суммы от 500 до 1000 рублей.

Фото: Костис Нтантамис / РИА Новости
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В перечень запрещенных, кроме непригодных заилившихся прудов, попали и любимые горожанами берега малых рек, озера и зеленые острова на Волге, куда люди приходили окунуться не только будними вечерами и в воскресный полдень, но и "ставились" надолго целыми семьями.

Самара, пожалуй, единственный город на Волге, где "заВолга", то есть правый берег реки, - не просто география, а давно устоявшееся летнее палаточное поселение со своим бытом и традициями. Эдакое спасение от душного мегаполиса. В эти красивейшие места, а все они территориально принадлежат муниципалитету, едут туристы и со всей страны.

"Я 50 лет езжу на остров Зелененький, на который 70 лет ездили мои родители. А теперь нельзя?" - недоумевает один из пользователей "Фейсбука". И следом в спор с местной властью вступает другой: "Говорят, что эти территории небезопасны для горожан, их не подготавливали для отдыха самарцев? А кто должен был готовить? Да те же власти... Но это значит, что делать что-то нужно, а зачем? Запретить! И дело с концом".

В мэрии поясняют, что запреты введены по требованию МЧС и исключительно ради безопасности людей, поскольку на неорганизованных пляжах не проводится проверка дна, регулярный анализ качества воды, нет постов спасателей.

По словам руководителя управления гражданской защиты администрации Самары Игоря Дахно, чаще всего люди гибнут и получают травмы из-за несоблюдения правил поведения на воде, купания в состоянии алкогольного опьянения, и такое чаще всего происходит именно в необорудованных местах.

"Да и альтернатива для комфортного летнего отдыха у самарцев есть - восемь прекрасно оборудованных пляжей в городской черте, - недоумевают в мэрии. - Одного только чистого песка сюда завезли 17,5 тонны и массу различного оборудования".

Но "заволжские" своих палаток пока снимать не собираются, уповая на то, что до каждого острова и протоки проверяющие все равно не дойдут. Да и решение такое, считают отдыхающие, чиновники приняли, чтобы прикрыть себя в случае какого-нибудь ЧП.

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