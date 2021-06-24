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24.06.2021 15:26
Рубрика: Происшествия

В Башкортостане ритуальщики мошенничали с памятниками ветеранам

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенники в течение полутора лет предоставляли в республиканский военный комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке памятников на могилах ветеранов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферу раскрыли сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и Военной прокуратуры Уфимского гарнизона.

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Целью криминальной деятельности было получение компенсации расходов на эти услуги, которая выплачивалась из федерального бюджета. Владелец частного ритуального предприятия и его сообщники располагали данными об умерших и захороненных ветеранах и оформляли фиктивные заявки от имени их несуществующих родственников. При этом они использовали фотографии надгробий, обработанные на компьютере с помощью графического редактора. Полицейские располагают информацией о 110 эпизодах таких фальсификаций. Причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Когда предприниматель узнал, что правоохранительными органами проводится проверка, он срочно изготовил несколько памятников ветеранам. Однако, не располагая информацией о местах их захоронения, он установил плиты на могилах других людей, повредив либо уничтожив прежние надгробия.

Организатора преступной группы взяли под домашний арест.

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