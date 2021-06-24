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24.06.2021 14:04

В Чувашии будут развивать цифровые сервисы для туристов

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии начнут развивать цифровую инфраструктуру для сферы туризма. Соглашение об этом было подписано в ходе Чебоксарского экономического форума "Чувашия. Трансформация".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Подписи под документом поставили глава республики Олег Николаев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Договор предусматривает комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Как пояснили в пресс-службе администрации главы Чувашии, целями совместной работы являются создание условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристического продукта республики, усиление социально-экономической роли туризма и обеспечение доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей региона.

Одним из основных направлений сотрудничества стало развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, платформ продвижения, а также средств навигации.

По словам Николаева, Чувашия заинтересована в широком внедрении новых технологий.

- Чувашия находится в процессе утверждения цифровой стратегии. Сейчас мы составляем план цифровизации - как должна работать наша система управления регионом. Для нас в приоритете прозрачность и безопасность процессов. У нас тесная история честного взаимодействия со Сбербанком, и нам интересны современные подходы, которые позволяют делать наши процессы быстрее. Также большой потенциал сотрудничества у нас в вопросах развития финансовой грамотности. У нас уже есть богатый опыт реализации проекта "Безналичная Чувашия". Убежден, что впереди у нас большие перспективы для совместного взаимодействия, - заявил глава республики.

В свою очередь, Анатолий Попов напомнил о совместной реализации инвестиционных проектов и внедрении цифровых технологий в приоритетных сферах экономики, социальной сфере и государственном управлении.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Соглашение о развитии регионального туризма - это новый уровень нашего взаимодействия, новые задачи и возможности для роста. Мы понимаем, что туризм становится все более важным элементом экономического благополучия всей страны. У Чувашии в этом отношении хорошие стартовые позиции, и мы должны сделать все, чтобы по максимуму реализовать потенциал региона, - отметил зампред правления Сбербанка.

Документ также предполагает развитие в республике отдельных видов туризма: этнографического, сельского, лечебно-оздоровительного, водно-круизного, экологического и гастрономического. Для этого стороны рассмотрят возможность реализации соответствующих инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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