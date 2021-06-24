В Чувашии появится Институт территориального развития

Кабинет министров Чувашии одобрил проект создания Института территориального развития, который займется сопровождением проектов благоустройства.

Как сообщил заместитель председателя республиканского правительства - министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, организация необходима для оказания квалифицированной помощи органам местного самоуправления в разработке проектов по улучшению общественных пространств.

Институт также будет заниматься вопросами участия региона в федеральных конкурсах, вовлечением населения и крупного социально ориентированного бизнеса в процессы развития городской среды.

По словам Данилова, сейчас разработан стандарт благоустройства и озеленения. В документе указаны основные принципы и подходы, которые рекомендуются для разработки проектной документации по благоустройству. Кроме того, в нем содержатся рекомендации и методические указания для органов местного самоуправления, специалистов ландшафтного озеленения, зеленого строительства, архитектуры и проектных организаций. Конечная цель стандарта - создание безопасной, комфортной и привлекательной городской среды.

Развитие сельских и городских территорий республики является одной из приоритетных задач развития. Об этом глава Чувашии Олег Николаев говорил в своем послании Госсовету региона. По его словам, только в прошлом году в сельских населенных пунктах было реализовано свыше трех тысяч проектов, во многих из которых участие принимали сами жители благодаря инициативному бюджетированию. Также к 100-летию Чувашии было принято решение направить в бюджеты населенных пунктов суммарно 300 миллионов рублей на общественно значимые проекты.

- Чувашская Республика располагает широкими возможностями формирования имиджа преуспевающего и современного региона, в том числе путем изменения ее облика и общественной атмосферы, улучшения качества городской среды, модернизации общественных пространств. Внедрение стандарта благоустройства и озеленения позволит нам выйти на новый качественный уровень комфортной среды во всех муниципалитетах, - подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев.