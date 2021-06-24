В Чувашии предложили субсидировать компании за наем выпускников

Для работодателей в Чувашии могут разработать механизм поддержки за наем выпускников. Такую инициативу высказала министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова на стратегической сессии "Путевка в жизнь для каждого ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии", прошедшей в рамках Чебоксарского экономического форума.

По словам главы ведомства, субсидия может выплачиваться на период стажировки с последующим трудоустройством при условии, что выпускник не смог найти подходящую работу после окончания учебного заведения и обратился в органы службы занятости.

Министр также представила результаты исследования по прогнозу в потребности в кадрах до 2024 года, проведенного на основе оценок крупнейших работодателей республики. Наибольшее количество работников требуется промышленности региона - 6070 человек, в их числе швеи (621 работник), инженеры-технологи (313 работников), инженер-механик (300 работников), инженер-программист (227 работников). Около 1 тысячи специалистов - в основном, комбайнеров, трактористов и животноводов - необходимо для сельскохозяйственной отрасли.

В строительстве потребность составляет 4125 работников, в том числе специалистов по благоустройству, электроснабжению, а также дорожных рабочих. В сфере торговли и общественного питания требуются повара, продавцы, буфетчики. Для сферы образования необходимо 2905 человек, в основном учителя и воспитатели. Для системы здравоохранения необходимо 785 специалистов, в основном это врачи и медицинские сестры. Для сферы информатизации - 774 специалиста, в том числе системные аналитики и специалисты по кибербезопасности.

- Необходимо синхронизировать подготовку кадров с потребностями экономики республики - от профориентации до трудоустройства выпускников, что позволит ориентировать подготовку кадров на востребованные профессии и специальности, - заявила Алена Елизарова.

Данные исследования согласуются со сведениями, которые глава Чувашии Олег Николаев озвучил в своем послании Госсовету. По его словам, в республике ежегодно выпускается около 14 тысяч учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, однако при этом наблюдается кадровый дефицит в образовании, медицине, производстве, сельском хозяйстве, культуре и государственном управлении.

Между тем, на сессии обсуждались и вопросы здравоохранения, поскольку факторы риска в нынешнее время встречаются не только у людей зрелого возраста, но и у представителей молодежи. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Чувашии Елена Наумова.

- Высокое артериальное давление, недостаточная физическая активность, неправильное питание, недостаточное употребление овощей и фруктов, курение - это основные факторы риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний - основных причин смертности населения, - сказала эксперт.

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашии - министр образования и молодежной политики Алла Салаева, выступившая инициатором масштабной сессии, отметила важность понимания того, что качество жизни зависит от самого человека.

- С достаточно раннего возраста стоит активно использовать с детьми принципы охраны здоровья, чтобы они стали привычками. Позже эти знания и умения будут одним из необходимых элементов общей культуры человека, - сказала вице-премьер республики.

Сессия объединила на одной площадке десятки федеральных и региональных экспертов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты. Они обсудили цифровые коллаборации в образовании, профессиональную трансформацию педагога, сохранение и развитие чувашского языка и культуры, вопросы художественного образования и спортивной подготовки детей и молодежи, а также технологии, направленные на сохранение здоровья.

- Объединившись, мы увидели не только свои сильные стороны, но и выявили направления, в которых необходимо усилить работу. Но самое главное, мы сделали еще один шаг на пути формирования системы индивидуального сопровождения ребенка, которая поможет ребятам найти свою дорогу в жизни, - подытожила Салаева.