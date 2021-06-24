В Чувашии предложили субсидировать компании за наем выпускников

Новости

Концепцию развития транспорта в Приморье представят на ВЭФ-2021 в сентябре 12:10
Вышел первый трейлер ремейка "Тёрнера и Хуча" 12:09
Менеджер: Певица МакSим по-прежнему находится в коме 12:03
Власти Москвы назвали условия получения QR-кодов 11:59
Попова заявила об опасности для России от ряда зарубежных лабораторий 11:57
В ГИБДД не поддержали инициативу о возвращении знака "шипы" на автомобили 11:56
Масштаб стихии в Ялте сфотографировали с воздуха 11:55
России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов 11:51
В Крыму два экс-депутата получили срок за мошенничество с землей 11:42
Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников 64 млн рублей ущерба 11:41
Штамм COVID-19 "Дельта плюс" выявлен в пяти странах 11:40
Хуснуллин: Ввод жилья нужно увеличивать на 5 млн кв.м ежегодно 11:39
Нарышкин: США за 20 лет не добились гражданского примирения в Афганистане 11:37
В Севастополе МЧС разрешило открыть 17 из 30 пляжей 11:35
В Алуште станут подавать воду 17 часов в сутки 11:25
Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов 11:22
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины 11:20
Калининградский суд зарегистрировал иск Земфиры к Гришковцу 11:15
У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса обнаружен рак 11:11
Правительство разрабатывает законопроект об арендном жилье 11:09
Nord Stream 2 AG хочет самостоятельно сертифицировать "Северный поток-2" 11:04
Переболевший COVID-19 губернатор Камчатки сделал прививку 11:01
Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках 10:56
В правительстве готовят новые подходы по сдерживанию цен на жилье 10:55
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями" 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 12:04

В Чувашии предложили субсидировать компании за наем выпускников

Текст: Сергей Кирсанов
Для работодателей в Чувашии могут разработать механизм поддержки за наем выпускников. Такую инициативу высказала министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова на стратегической сессии "Путевка в жизнь для каждого ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии", прошедшей в рамках Чебоксарского экономического форума.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам главы ведомства, субсидия может выплачиваться на период стажировки с последующим трудоустройством при условии, что выпускник не смог найти подходящую работу после окончания учебного заведения и обратился в органы службы занятости.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев: Креативный подход открывает возможности для экономики

Министр также представила результаты исследования по прогнозу в потребности в кадрах до 2024 года, проведенного на основе оценок крупнейших работодателей республики. Наибольшее количество работников требуется промышленности региона - 6070 человек, в их числе швеи (621 работник), инженеры-технологи (313 работников), инженер-механик (300 работников), инженер-программист (227 работников). Около 1 тысячи специалистов - в основном, комбайнеров, трактористов и животноводов - необходимо для сельскохозяйственной отрасли.

В строительстве потребность составляет 4125 работников, в том числе специалистов по благоустройству, электроснабжению, а также дорожных рабочих. В сфере торговли и общественного питания требуются повара, продавцы, буфетчики. Для сферы образования необходимо 2905 человек, в основном учителя и воспитатели. Для системы здравоохранения необходимо 785 специалистов, в основном это врачи и медицинские сестры. Для сферы информатизации - 774 специалиста, в том числе системные аналитики и специалисты по кибербезопасности.

- Необходимо синхронизировать подготовку кадров с потребностями экономики республики - от профориентации до трудоустройства выпускников, что позволит ориентировать подготовку кадров на востребованные профессии и специальности, - заявила Алена Елизарова.

Данные исследования согласуются со сведениями, которые глава Чувашии Олег Николаев озвучил в своем послании Госсовету. По его словам, в республике ежегодно выпускается около 14 тысяч учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, однако при этом наблюдается кадровый дефицит в образовании, медицине, производстве, сельском хозяйстве, культуре и государственном управлении.

Между тем, на сессии обсуждались и вопросы здравоохранения, поскольку факторы риска в нынешнее время встречаются не только у людей зрелого возраста, но и у представителей молодежи. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Чувашии Елена Наумова.

- Высокое артериальное давление, недостаточная физическая активность, неправильное питание, недостаточное употребление овощей и фруктов, курение - это основные факторы риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний - основных причин смертности населения, - сказала эксперт.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Эксперты РАНХиГС помогут подготовить управленцев в Чувашии

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашии - министр образования и молодежной политики Алла Салаева, выступившая инициатором масштабной сессии, отметила важность понимания того, что качество жизни зависит от самого человека.

- С достаточно раннего возраста стоит активно использовать с детьми принципы охраны здоровья, чтобы они стали привычками. Позже эти знания и умения будут одним из необходимых элементов общей культуры человека, - сказала вице-премьер республики.

Сессия объединила на одной площадке десятки федеральных и региональных экспертов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты. Они обсудили цифровые коллаборации в образовании, профессиональную трансформацию педагога, сохранение и развитие чувашского языка и культуры, вопросы художественного образования и спортивной подготовки детей и молодежи, а также технологии, направленные на сохранение здоровья.

- Объединившись, мы увидели не только свои сильные стороны, но и выявили направления, в которых необходимо усилить работу. Но самое главное, мы сделали еще один шаг на пути формирования системы индивидуального сопровождения ребенка, которая поможет ребятам найти свою дорогу в жизни, - подытожила Салаева.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями"
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков