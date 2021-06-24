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24.06.2021 19:39
Рубрика: Общество

В Казань прибыл поезд-выставка Минобороны РФ

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
На центральный вокзал Казани прибыл передвижной агитационный поезд-выставка Министерства обороны РФ "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". В его экспозиции новейшие образцы российского вооружения, а также самодельное оружие с современных конфликтов в разных частях мира.

В числе последних, например, замаскированный под камень фугас и беспилотный летательный аппарат из пластиковой трубы. На представленных фотографиях запечатлены моменты военных действий на Ближнем Востоке и в других регионах планеты. Одним из наиболее привлекательных для посетителей экспонатов стал фрагмент самолета-"невидимки" F-117, сбитого в 1999 году на Балканах.

Фото: Татьяна Кравченко
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Присутствовавшая на встрече поезда вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева пожелала всем ярких впечатлений от просмотра экспозиции. К слову, на территории вокзала был организован концерт и развернута полевая кухня. Желающие могли узнать свою пригодность к военной службе по контракту и пройти первичное психологическое исследование в специальном мобильном пункте отбора.

Начальник эшелона Олег Короткевич выразил уверенность, что акция будет полезна в первую очередь молодому поколению.

- В этом году мы вспоминали трагическое событие - 80 лет назад на нашу страну вероломно напали фашистские полчища. Задача этого эшелона - еще раз вспомнить наших прадедов, которые достойно отразили, защитили нашу страну, и еще раз вспомнить, что страна и армия едины, - сказал офицер.

Один из вагонов посвящен борьбе с эпидемией COVID-19. В нем создали модель палаты лазарета, в которых проходят лечение военнослужащие в случае заражения коронавирусом. Рядом можно сдать экспресс-тест на наличие заболевания.

Еще один вагон рассказывает о Главном храме Вооруженных сил России. Все желающие здесь могли оставить записку для поминовения. Их передадут священнослужителям после возвращения состава в Москву.

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