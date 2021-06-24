Алексей Козлов назначен управляющим директором Улан-Удэнского авиационного завода

Алексей Владимирович Козлов назначен новым управляющим директором Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Леонид Яковлевич Белых, занимавший эту должность с 1998 года, продолжит трудиться в качестве заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех.

В ходе встречи с рабочим коллективом Улан-Удэнского авиационного завода генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский представил Алексея Козлова в качестве нового управляющего директора сотрудникам предприятия и главе Республики Бурятия Алексею Цыденову, который также присутствовал на мероприятии.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Леонида Яковлевича за его вклад в развитие Улан-Удэнского авиационного завода. Пройдя путь от сборщика-электромонтажника до руководителя завода, он смог превратить У-УАЗ в один из флагманов российского вертолетостроения. Не сомневаюсь, что в должности заместителя генерального директора "Вертолетов России" Леонида Яковлевича ждет непременный успех, а Алексею Владимировичу я хотел бы пожелать удачи на новом посту - планка задана высокая, он перехватывает управление в горячий период, когда завод обеспечен большим количеством заказов, и основная цель до конца года - неукоснительно выполнить все обязательства перед заказчиками, в том числе по гособоронзаказу", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Он добавил, что еще одной ключевой задачей для нового управляющего директора завода считает продолжение работы по улучшению условий труда и быта работников завода. Под руководством Леонида Белых за последние несколько лет на У-УАЗ были построены новая электрическая подстанция, логистический комплекс, окрасочный цех, реконструированы заготовочно-штамповочное производство и гальванический цех. С марта этого года на предприятии начал функционировать здравпункт, где проводятся регулярные медицинские осмотры работников, а также тестирование прибывших из командировок сотрудников на наличие коронавируса. "Эту работу необходимо довести до конца, на очереди -реконструкция летно-испытательной станции, а также строительство современного инженерно-технического центра и новой столовой для персонала", - подчеркнул генеральный директор "Вертолетов России"

Выступая перед коллективом У-УАЗ, Андрей Богинский также напомнил, что в последние годы перед холдингом стояла задача по наращиванию доли гражданской продукции, и Улан-Удэнский авиазавод внес значительный вклад в ее решение: здесь было произведено больше половины из 280 гражданских вертолетов, выпущенных холдингом за последние пять лет. Следующим логичным этапом развития холдинга, по словам Богинского, станет расширение межзаводской кооперации и выстраивание новых производственных цепочек с использованием цифровых технологий. Курировать эти вопросы на уровне холдинга предстоит Леониду Белых - в качестве заместителя генерального директора по межзаводской кооперации. Также Леонид Белых станет советником генерального директора Госкорпорации Ростех С.В. Чемезова на общественных началах.

"На примере новейшего вертолета Ми-171А3, который собирался при участии трех крупных заводов холдинга - КВЗ, ААК "Прогресс" и У-УАЗ - мы увидели, что широкая межзаводская кооперация сегодня возможна, за ней будущее. Такой подход с использованием цифровой документации позволяет нам равномерно распределить производственную загрузку и наиболее эффективно использовать созданные на предприятиях центры компетенций и специализаций. Теперь перед нами стоит задача масштабировать этот подход на все производственные площадки холдинга, чтобы они работали как единый, слаженный механизм", - сказал Леонид Белых.

"Леонид Яковлевич Белых стал директором в самое сложное и непростое время. Тогда мы все, работники завода, ждали чуда, и Леонид Яковлевич сумел не только выстоять, но и своими решительными и очень умными действиями вывести завод в лидеры российского вертолетостроения. Он поверил нам, а коллектив поверил ему. Он всегда показывал себя достойным, открытым и честным партнером в коллективных переговорах. Мы учились у него не принимать скоропалительных решений, думать на перспективу. Надеюсь, что у нас это был взаимный процесс, и он тоже учился у коллектива. Знаю, что, даже получив новое назначение, он не станет обделять предприятие вниманием и по-прежнему будет решать наши проблемы. Уверена, что наша команда с новым руководителем будет ставить самые амбициозные цели и выполнять все необходимые задачи", - отметила председатель первичной профсоюзной общественной организации У-УАЗ Татьяна Сабаева.

Новый управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов трудится на заводе с 2014-го, ранее он занимал должность первого заместителя управляющего директора по экономике и финансам. До прихода на Улан-Удэнский авиационный завод он занимал различные должности в "Вертолетной сервисной компании", на Уральском заводе гражданской авиации и Московском радиотехническом заводе. В 2008 году Алексей Владимирович окончил Высшую школу экономики по специальности "Государственное и муниципальное управление".

"В первом полугодии мы приложили большие усилия, чтобы продемонстрировать на авиасалоне МАКС наш прогресс по новым для завода проектам - Ми-171А3 и Ка-226Т. Сейчас наша основная задача до конца года - выдержать план, сдать все законтрактованные вертолеты - всего более 80 машин. Благодаря усилиям Леонида Яковлевича у нас на заводе сформирована сильная команда с высоким потенциалом, и я уверен, что эта задача нам по плечу", - заявил Алексей Козлов.

Справка

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Материал подготовлен пресс-службой холдинга "Вертолеты России"