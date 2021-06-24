Ситуация в сфере туризма меняется день ото дня: одни страны отменяют локдаун и открываются для туристов, другие - наоборот, вводят более жесткие ограничительные меры. Где провести отпуск этим летом, разбиралась корреспондент "РГ".

По информации Ростуризма, в отношении 51 иностранного государства принято решение о возобновлении авиасообщения. Но это не значит, что можно свободно сесть в самолет - все еще надо помнить о соблюдении санитарных норм, масках, сдачах ПЦР-тестов на коронавирус, наличии сертификатов о вакцинации и прочих ограничениях, о которых лучше узнавать еще до покупки авиабилетов.

Те, кого это не страшит, уже могут планировать зарубежный отдых. Тем более что такая возможность есть. Так, из новосибирского аэропорта Толмачево с 22 июня возобновились полеты в Анталью (Турция), также с мая и начала июня открыты рейсы в Баку (Азербайджан), Бишкек и Иссык-Куль (Киргизия), Бухару, Ташкент, Самарканд, Фергану (Узбекистан), Дубай (ОАЭ), Дюссельдорф и Франкфурт (ФРГ), Ереван (Армения), Каир (Египет), Ларнаку (Кипр), Сеул (Южная Корея). В расписании на июнь заявлены рейсы в Бодрум (Турция), Тель-Авив (Израиль), с августа планируется запустить рейсы в Алматы (Казахстан), с сентября - Бангкок (Таиланд) и Шарджу (ОАЭ). Пока нет информации о возобновлении традиционных для новосибирского аэропорта рейсов в Таджики-стан.

И все же к отдыху за границей, учитывая растущие данные о заболевших COVID-19, россияне относятся с осторожностью. Это подтверждает и опрос ВЦИОМ, согласно которому лишь девять процентов опрошенных сограждан планируют побывать за границей этим летом.

52 процента респондентов намерены остаться дома, на даче - 34 процента. До тринадцати процентов опрошенных планируют отдохнуть в другом городе России, на курортах Черноморского побережья или Кавказа - тринадцать процентов, в Крыму - восемь процентов (опрос проводился в конце мая, до наводнения, случившегося в июне на главных крымских курортах).

Среди тех, кто этим летом собирается отдохнуть в одном из городов России, тринадцать процентов поедут в Санкт-Петербург, пять процентов - в Москву, по три процента респондентов запланировали поездки в Екатеринбург, Нижний Новгород и Анапу.

По данным PR-службы сервиса 2ГИС, к летнему сезону 2021 года в тройку лидеров по доле приезжих вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. За первые пять месяцев этого года россияне гораздо активнее стали покупать авиа- и железнодорожные билеты, бронировать отели и туры, а также приобретать спортивные и туристические товары, чем в аналогичный период доковидного 2019-го - в частности, количество покупок билетов выросло в семь раз, а их средний чек - в два раза.

- Доля туристов от общего количества активных пользователей геосервиса 2ГИС в Республике Алтай составила 70 процентов, в Ставропольском крае - 61, в Краснодарском крае - 54 процента. При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю - например, в Сочи и Новороссийске - 67 и 69 процентов соответственно, - прокомментировал данные полученного исследования руководитель PR-службы 2ГИС Максим Бугаев.

В сезон летних отпусков, по оценке аналитиков, туристы составляют более семидесяти процентов всего населения Горного Алтая. В последнее время в республике все чаще отдыхают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но большинство туристов по-прежнему едет из Барнаула и Новосибирска.

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 по доле туристов из регионов России. Москвичи и петербуржцы любят ездить в гости друг к другу, а в числе частых гостей столицы, прибывших из других городов, лидируют жители Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода. Санкт-Петербург любят посещать жители Екатеринбурга, Новосибирска и Архангельска.

Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру", опросив свыше двух тысяч жителей страны, в том числе новосибирцев, выяснил, что 35 процентов из них никогда не выезжали дальше своего региона или федерального округа - наибольшее число таких респондентов в возрастной категории старше 45 лет (47 процентов).

В то же время 63 процента опрошенных не летали на самолетах за последние годы, а 52 процента никогда не были на море - ни в России, ни за границей.

Как сообщила PR-менеджер "Зарплаты.ру" Марьяна Берязева, среди основных причин, по которым новосибирцы годами не путешествуют, - высокая стоимость авиабилетов и турпутевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, страх авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно. А теперь к этому добавились боязнь возможных рисков, связанных с распространением коронавируса и внезапным закрытием границ, высокие загруженность российских курортов и курс доллара и евро.

"В этом году новосибирцы также не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан собираются отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне", - отмечают в исследовательском центре "Зарплаты.ру".

Интересно, что те же новосибирцы не очень-то рады гостям. Согласно исследованию портала SuperJob, среди российских городов-миллионников Новосибирск оказался в пятерке городов, жители которых меньше всего рады видеть у себя туристов. Впереди по этому показателю оказались Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск и Пермь.

- В Новосибирске 36 процентов респондентов высказались за то, чтобы их город посещало больше туристов, а четверть - 25 процентов опрошенных - против такой идеи. В топ-3 наиболее перспективных видов туризма в регионе, по мнению горожан, вошли походы, сплавы, пеший туризм, культурно-исторический туризм и рыбалка, - сообщил представитель пресс-службы SuperJob Антон Шахов.

Неподъемные цены на отдых - еще одна причина, из-за которой отпускники предпочитают оставаться дома.

"Отдыхать в России круто, весело и интересно. Если бы не цены на билеты. Билет на прямой рейс из Санкт-Петербурга в Омск в 20-х числах июня стоил 28 тысяч рублей на одного человека. Пришлось лететь с пересадкой через Москву за шестнадцать тысяч рублей. И это был самый дешевый вариант. Потому что билет на поезд в купе обошелся бы в восемнадцать тысяч рублей. Представьте только, сколько денег надо, чтобы съездить в Санкт-Петербург из Омска семье из трех человек? Только на одну дорогу, не считая проживания, питания и экскурсий? Никакой кешбэк не сможет изменить ситуацию с такими ценами на транспорт", - поделилась на своей странице в соцсети омский корреспондент "РГ" Наталья Граф.

В Сочи из Новосибирска на начало июля и обратно с полетом через две недели можно купить авиабилет на прямой рейс за 30-32 тысячи рублей (без багажа), Симферополь и Минводы обойдутся для одного человека еще дороже - от 34 тысяч рублей, Армения и Кипр - от 35-37 тысяч рублей. И это при том, что в летний период число рейсов на курорты юга и Республику Алтай из Новосибирска значительно возросло, по сравнению с весной.

Кстати, чтобы долететь из Новосибирска до соседнего региона - Республики Алтай - надо будет сделать пересадку в Москве (билеты на прямые рейсы надо еще умудриться "поймать"). И выложить за это 22-45 тысяч рублей, в зависимости от авиакомпании. Например, один из известных сервисов по поиску авиабилетов предлагает билет на рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск на 4 июля и обратно 11 июля за 106 тысяч рублей. Его выполняют две крупнейшие российский авиакомпании - S7 и "Аэрофлот".

- После локдауна россияне вновь стали активно путешествовать внутри страны. Анализ платежей показал, что они соскучились по путешествиям, и в летний период спрос будет только расти. Возможно, здесь не последнюю роль сыграла "удаленка". Сотрудники могут работать из любой точки, в том числе с российских курортов. К тому же внутри страны необязательно платить за перелеты - можно доехать до соседних регионов на машине или поезде, - отмечает генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Справка РГ

По данным ВЦИОМ, три четверти россиян (76 процентов опрошенных) слышали о госпрограмме "Туристический кешбэк", по которой государство возвращает до двадцати процентов стоимости туров по России. Но воспользоваться этим планируют лишь двенадцать процентов респондентов.