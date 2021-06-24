Где в Новосибирске можно поставить прививку от коронавируса

В Новосибирске активно продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.

На базе медучреждений создано 95 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте. По данным областного минздрава, уже привились порядка 300 сотрудников метрополитена, еще свыше двухсот человек получат вакцину в ближайшие дни. Также выездные бригады прививают сотрудников транспортных организаций - Горэлектротранспорта, ПАТП-4, ПАТП-5.

Записаться на вакцинацию можно:

- по телефонам call-центров поликлиник;

- на едином портале "Госуслуги";

- по телефону единой регистратуры 124.

Для вакцинации необходимо иметь при себе сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Кроме поликлиник, пройти вакцинацию против коронавируса можно в торговых центрах и гипермаркетах города. Мобильные пункты организованы в ТЦ "Мега" (ул. Ватутина, 107), "Сан-Сити" (пл. Карла Маркса, 7), ТРК "Эдем" (ул. Кутателадзе, 4/4), ТК "Река" (ул. Большевистская, 45/1), ТЦ "Амстердам" (ул. Геодезическая, 4/1), ТРЦ "Сибирский молл" (Фрунзе, 238 3-й этаж), ТЦ "Аура" (ул. Военная, 5), ТК "Орион" (ул. Петухова, 8), "Леруа Мерлен", а также на Центральном рынке (ул. Мичурина, 12, павильон продуктов), в гипермаркетах "Лента" (ул. Кирзаводская, 1а и ул. Петухова, 73).

С полным списком мест нахождения пунктов вакцинации можно на официальном сайте Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/press/pdf/2021-06-04_vaccination-points%20.pdf

Также информация размещена в подразделе сайта города Новосибирска "Новосибирские новости": https://nsknews.info/materials/