Где в Новосибирске можно поставить прививку от коронавируса

Новости

Челябинский замгубернатора стала первым ревакцинированным жителем региона 15:15
78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 15:08
"Турпомощь" прокомментировала новые ограничения по COVID-19 на Кубани 15:07
Cуд во Франции оставил в силе приговор россиянину Виннику 14:57
Карелия и Псковская область примут туристов с антиковидным статусом 14:51
Косачев оценил слова Меркель о необходимости ЕС вести диалог с Россией 14:50
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 14:45
Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений 14:40
Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев 14:38
Ученый обозначил примерные сроки борьбы с коронавирусом 14:36
Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций 14:33
Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 14:30
Ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве стало вдвое больше 14:29
Депутат Госдумы: НАТО уже утрачивает свой смысл 14:24
В Москве побит очередной температурный рекорд 14:23
Какие маршруты будет обслуживать единая дальневосточная авиакомпания 14:22
Меркель призвала к координации в борьбе с вирусом "Дельта" 14:22
Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов 14:14
Сабантуй впервые в истории отпразднуют в игре Minecraft 14:13
Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов 14:00
Инфекционист объяснил, почему не работает "золотое правило" вакцинации 13:54
Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы 13:49
Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 13:44
Рубрика: Власть

Где в Новосибирске можно поставить прививку от коронавируса

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске активно продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Улицу Железнодорожную в Новосибирске ждет масштабное озеленение

На базе медучреждений создано 95 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте. По данным областного минздрава, уже привились порядка 300 сотрудников метрополитена, еще свыше двухсот человек получат вакцину в ближайшие дни. Также выездные бригады прививают сотрудников транспортных организаций - Горэлектротранспорта, ПАТП-4, ПАТП-5.

Записаться на вакцинацию можно:

- по телефонам call-центров поликлиник;

- на едином портале "Госуслуги";

- по телефону единой регистратуры 124.

Для вакцинации необходимо иметь при себе сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Кроме поликлиник, пройти вакцинацию против коронавируса можно в торговых центрах и гипермаркетах города. Мобильные пункты организованы в ТЦ "Мега" (ул. Ватутина, 107), "Сан-Сити" (пл. Карла Маркса, 7), ТРК "Эдем" (ул. Кутателадзе, 4/4), ТК "Река" (ул. Большевистская, 45/1), ТЦ "Амстердам" (ул. Геодезическая, 4/1), ТРЦ "Сибирский молл" (Фрунзе, 238 3-й этаж), ТЦ "Аура" (ул. Военная, 5), ТК "Орион" (ул. Петухова, 8), "Леруа Мерлен", а также на Центральном рынке (ул. Мичурина, 12, павильон продуктов), в гипермаркетах "Лента" (ул. Кирзаводская, 1а и ул. Петухова, 73).

С полным списком мест нахождения пунктов вакцинации можно на официальном сайте Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/press/pdf/2021-06-04_vaccination-points%20.pdf

Также информация размещена в подразделе сайта города Новосибирска "Новосибирские новости": https://nsknews.info/materials/

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние