В России может резко сократиться число ИТ-компаний. Такой прогноз представители отрасли сделали на круглом столе, прошедшем в новосибирской редакции "РГ". По их оценке, последние изменения в Налоговом кодексе могут поставить под удар важное звено рынка - системных интеграторов.

По мнению экспертов, отрасль до сих пор не в полной мере ознакомилась с внесенными в законодательство изменениями. Фото: Александр Рощин

Мимо льгот

Федеральный закон N265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" вступил в силу 1 января 2021 года. Он, в частности, предусматривает новый пакет налоговых льгот для российских ИТ-компаний. По мнению авторов поправок, эти преференции значительно улучшат условия для ведения бизнеса. Однако, как выяснилось, оптимизм разделяют далеко не все участники рынка. Так, по мнению эксперта в сфере налогообложения ИТ-компаний Антона Коптева, для многих правила игры серьезно ужесточились, что влечет за собой риски доначислений налогов уже к концу года.

- Да, с одной стороны, внесенные поправки снижают ставку налога на прибыль с двадцати до трех процентов, а льготный общий тариф страховых взносов - с 14 до 7,6 процента от фонда заработной платы. Однако ИТ-отрасль неоднородна, а новые льготы направлены на поддержку исключительно отечественных разработчиков программного обеспечения, причем только тех компаний, у которых девяносто процентов выручки приходится на продажу и внедрение такого ПО. Системные же интеграторы и дистрибьюторы, осуществляющие поставки и внедрение оборудования различных производителей и составляющие, кстати, большую часть компаний, аккредитованных в сфере ИТ, этими льготами воспользоваться не смогут, - констатирует Антон Коптев.

Более того, подчеркивает эксперт, с 1 января перестала действовать норма, позволявшая применять к таким организациям пониженный общий тариф (четырнадцать процентов) страховых взносов. Начиная с 2021 года компании, которые не являются разработчиками программного обеспечения, будут отчислять тридцать процентов от фонда заработной платы. Таким образом, любой ИТ-бизнес, который не занимается разработкой ПO, не только не получил новых льгот, но и лишился действующих.

Проблема в том, что доля производителей отечественного ПО на ИТ-рынке пока, к сожалению, ничтожна и составляет около пяти процентов.

- Сегодня сложно найти компанию, которая на сто процентов занимается продажей собственного программного обеспечения. Половина разработчиков поставляет его в составе программно-аппаратных комплексов, а основной источник прибыли - реализация оборудования и оказание услуг. Получается, что в структуре доходов собственное ПО почти ни у кого не составит необходимых для получения льгот девяноста процентов, - подчеркивает генеральный директор компании "Центр технологий виртуализации" Вячеслав Калинин.

Основную часть рынка формируют дистрибьюторы, инте-граторы, сервисные компании. У каждого игрока в этой естественным образом сложившейся системе есть своя роль, функция и задача. К примеру, компетенциями системных интеграторов большинство разработчиков ПО не обладает.

- Представьте, что вам нужно сшить пальто, - поясняет генеральный директор компании "Акстел-Безопасность" Сергей Тарабакин. - Странно предполагать, что для этого вам нужен исключительно производитель ткани. Скорее, решить задачу поможет высококвалифицированный портной, который подберет правильный материал, найдет необходимые нитки, пуговицы, снимет мерки, создаст лекала и выкройки и получит идеальный продукт. Если же портного нет, то ткань останется мертвым грузом лежать на складах. Таким утилитарным образом можно объяснить устройство ИТ-рынка и роль компаний различного профиля на нем. Разработчики производят "ткань", из которой системные интеграторы "шьют" итоговый продукт.

По словам Вячеслава Калинина, не учитывается поправками и особая роль компаний, которые оказывают услуги по созданию и эксплуатации дата-центров и облачных сервисов.

- Дата-центры строят по специальным протоколам, с резервными источниками питания, автономностью и запасом мощностей. Обрушение даже одного дата-центра - это проблема для сотен компаний. Ретейл, авиаперевозчики, логистика - огромные объемы данных обрабатываются онлайн, и останавливать процесс нельзя. От этого сервиса зависит то, насколько продуктивно они будут работать. Он и нуждается в устойчивом росте и системной поддержке государства. Если нет, то что тогда ИТ-сектор вообще? - удивляется Вячеслав Калинин.

Утечка мозгов

Налоговый маневр в ИТ-отрасли широко освещался в СМИ и на различных электронных площадках, но при этом, по мнению экспертов, отрасль до сих пор не в полной мере ознакомилась с внесенными изменениями.

- При освещении маневра в газетах и на ТВ основное внимание было сфокусировано на снижении ставки налога на прибыль и тарифов страховых взносов. Никто не акцентировал внимание на изменении условий, которые позволяют применять эти пониженные ставки. Спросите у участников рынка, и в подавляющем числе случаев вы столкнетесь с полным непониманием факта, что налоговая нагрузка у большей части ИТ-компаний не снизится, а увеличится, - заключает Вячеслав Калинин.

При этом доля расходов на оплату труда - и соответственно страховых взносов - в структуре расходов ИТ-компаний очень высока. Эксперты выражают опасение, что многие предприниматели, ранее пользовавшиеся льготами по страховым взносам, продолжат это делать по старинке, не учитывая изменения, что неизбежно привет к претензиям со стороны налоговиков.

По прогнозам экспертов, весна 2022 года станет периодом кратного увеличения числа судебных процессов с участием ФНС РФ и компаний ИТ-сферы. Предприниматели, которые продолжат необоснованно пользоваться льготами, получат доначисления, измеряемые миллионами рублей.

Антон Коптев отмечает, что при возникновении обоснованных, по мнению фискальных органов, претензий, задолженность по налогам и сборам сначала взыскивается с компании, а лишь затем, в рамках судебного разбирательства, можно попробовать доказать свою правоту налоговикам.

Еще одна важная проблема, которую подняли представители сферы на круглом столе, заключается в отсутствии налоговых специалистов, работающих именно с ИТ-сектором. Представлять свои интересы в УФНС компаниям в большинстве случаев придется самостоятельно, что снижает вероятность благоприятного исхода. В результате рынок может потерять до тридцати процентов игроков.

Насколько критичными станут эти последствия, предсказать несложно. На рынок труда, к радости иностранных компаний, уже сегодня беззастенчиво переманивающих российских ИТ-специалистов, выйдут высококвалифицированные кадры. Новый термин "виртуальная утечка мозгов" получит дополнительную актуальность.

Размытые формулировки

Эксперты отмечают, что сегодняшнее законодательство, регулирующее деятельность предприятий ИТ-отрасли, несовершенно, в нем много разночтений. К примеру, не дано определения самому понятию "ИТ-компания". Единственный критерий, отличающий обычную компанию от ИТ, это аккредитация в реестре минкомсвязи РФ. Не хватает разъяснений специалистов налоговой службы и профильного министерства относительно применения льгот.

Член общественного совета при министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Ольга Бороненко обратила внимание на то, что вопрос, поставленный представителями отрасли, очень актуален. Особенно важно, что проблема федерального масштаба начинает обсуждаться именно в Новосибирской области - регионе с активно и успешно развивающейся ИТ-сферой.

- Мы видим, что часть компаний, которые рассчитывали на поддержку государства, сейчас по факту остаются за бортом. Я предлагаю вынести проблему на рассмотрение общественного совета при Министерстве цифрового развития РФ. Не исключаю, что при разработке изменений в закон не все моменты были осознаны и учтены. Такое случается, в России мы проходим этот путь впервые. Но нельзя оставить без внимания ситуацию, когда более половины компаний важнейшей для развития страны отрасли остаются без льгот и поддержки. Я надеюсь, что мы сможем быстро скорректировать нормативные акты и решить проблему. Но действовать нужно как можно скорее, - подчеркнула Ольга Бороненко.