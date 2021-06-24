В 2021-2022 учебном году вузы Кузбасса предоставят абитуриентам 7,3 тысячи бюджетных мест - на 329 больше, чем год назад. Свыше тысячи из них - на инженерные направления в ведущем техническом вузе региона. Будущих инженеров и специалистов в сфере ИТ в регионе готовят практически с детского сада.

А школьники побеждают в престижных международных состязаниях юных инноваторов.

Павел Хакимов из города Ленинска-Кузнецкого и Мигран Шароян из Кемерова три года назад стали призерами крупнейшего в мире конкурса научных и инженерных достижений старшеклассников Intel (The Intel International Science and Engineering Fair - Intel ISEF). Их проект - многофункциональная стабилизирующая платформа - занял четвертое место в номинации "Робототехника и интеллектуальные машины".

- Платформу мы придумали летом 2017-го, во время научной смены в научно-образовательной школе "ЛАНАТ" (Школьная лаборатория научного творчества МГУ). Сидели как-то с Миграном в кафе и обратили внимание, что официантка, разнося посетителям сок, постоянно его проливает. Задумались, почему так происходит. И пришли к выводу, что похожие неудобства могут возникать и в других ситуациях. Например, люди с травмированным позвоночником во время транспортировки в больницу рискуют получить дополнительные повреждения. За две недели летней смены мы успели создать прототип стабилизирующей платформы. Суть такая: все, что на эту платформу ни положи, с нее упасть не сможет. Вернувшись домой, мы продолжили работу. Зимой заняли первое место на Всероссийском конкурсе юных исследователей в Барнауле, а затем, доработав проект, отправились на Intel ISEF в США, - рассказал Павел Хакимов.

До полноценной реализации этого проекта дело, к сожалению, до сих пор не дошло. Но конкурс, собравший почти две тысячи участников, помог Павлу определиться с будущей профессией. Сейчас он учится на втором курсе КузГТУ по специальности "Автоматизация технологических процессов производства". Говорит, это ему близко: с детства любил что-нибудь конструировать, создавать своими руками.

А в этом году, впервые за последние двадцать лет, россиянин стал победителем ISEF. Одиннадцатиклассник из 92-й школы Кемерова Вадим Санников представил на прошедшей в дистанционном формате ученической ярмарке проект "Фильтрация и анализ различного рода интенсивности сигналов электромиографии для программно-аппаратного комплекса распознавания движений кисти". Эксперты - нобелевские лауреаты (ISEF иногда называют малой Нобелевской премией) отдали кемеровчанину пальму первенства в направлении "Встроенные системы". Специальный интерфейс, созданный под руководством преподавателей Центра детского научного и инженерно-технического творчества "УникУм" при КузГТУ, может управлять бионическими протезами. А также руководить действиями роботов-аватаров, заменяющих человека за бортом космической станции и в другой опасной для жизни и здоровья среде. Все движения мышц оператора считывает специальное устройство, которое надевается на руку, а затем сигнал подается на манипулятор.

- Подобные устройства существовали и раньше - в виде браслетов. С одной стороны, они более удобны, а с другой - имеют ряд недостатков, - пояснил наставник юного изобретателя Владислав Немов. - И Вадим попытался решить проблему существующей технологии - устранить недочеты в обработке биосигналов. Он изменил расположение датчиков, сделав устройство, напоминающее уже не браслет, а нарукавник. Но главное - придумал принципиально новый, очень сложный математический алгоритм, позволяющий доставать из огромного потока данных нужную информацию, чтобы максимально точно определить, какое именно движение совершается.

Работа над проектом, который Вадим Санников сегодня считает основным для себя, продолжается. Он выбрал для дальнейшего обучения несколько ведущих вузов страны, где есть ИТ-профили, связанные с аналитикой данных.

Первые шаги к успеху Вадим сделал еще в школе, когда увлекся физикой на уроках своего первого учителя Евгения Шпилевого. А потом продолжил углубленно изучать любимый предмет в "УникУме". "Считаю, школьной программы недостаточно для того, чтобы точно оценить себя в какой-то определенной сфере", - признался Вадим.

Сейчас в "УникУме", как уточнила его директор Татьяна Мамзина, занимается более трехсот школьников, но уже в следующем учебном году это число увеличится до пятисот. Спектр направлений подготовки расширят за счет физики и химии, а также будет открыта лаборатория искусственного интеллекта.

Прямая речь

Александр Чередник, исполнительный директор благотворительного фонда - организатора сети центров детского научного и инженерно-технического творчества в Сибири:

- В наших центрах школьники занимаются начиная с пятого класса. И у всех этих ребят есть одно самое главное качество - сильное желание творить, познавать новое и изменять реальность. Они не могут без этого жить. И именно это качество мы пытаемся выявить. Впрочем, талантами наша земля не оскудеет никогда. Правда, есть у нас давняя особенность: мы делаем прекрасные, феноменальные изобретения, а потом возникает проблема - как эти изобретения внедрить и применить, обратив на пользу отечеству. Наш Иван Ползунов изобрел паровую машину, которой в мире пользовались лет сорок. Но промышленная революция благодаря внедрению таких вот паровых машин и механизации труда началась в Западной Европе. Вот поэтому мы настраиваем наших ребят на то, чтобы их проекты были нацелены на практическую реализацию. И мы очень бы хотели, чтобы наши выпускники учились отстаивать и воплощать свои идеи в жизнь. Чтобы они твердо шли к своей цели. Мы запустили уже вторую программу по подготовке высококвалифицированных кадров для сложных отраслей промышленности. Это станет для наших ребят дополнительной возможностью построить профессиональную карьеру в России.