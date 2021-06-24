МЧС предупредило о пожарной опасности в Красноярском крае

С четверга в Эвенкии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Она сохранится до конца недели, информирует сегодня главк МЧС по Красноярскому краю. Речь идет, согласно формулировке ведомства, об опасности IV-V классов.

Представители министерства призывают население региона не посещать леса, а также напоминают о запрете на использование открытого огня.

По информации краевого лесопожарного центра, за минувшие сутки в Эвенкии ликвидирован один лесной пожар.

Согласно данным на утро 24 июня, всего в лесах региона зафиксировано 11 пожаров на площади около двух с половиной тысяч гектаров. Лес горит, в основном, на севере - на Таймыре, в Эвенкии и в Богучанском районе. При этом на территории Красноярского края, за исключением районов Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим, напоминает пресс-служба правительства региона.