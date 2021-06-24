Пассажирский Boeing приземлился в Новосибирске из-за сигнала о пожаре

Пассажирский Boeing-737, летевший из Красноярска в Сочи, совершил посадку в аэропорту Новосибирска из-за информации о возгорании на борту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

Как пояснил представитель воздушной гавани, во время полета на табло засветился сигнал о пожаре в первом багажном отсеке. Экипаж немедленно провел осмотр, признаков возгорания не обнаружил. При этом было решено совершить посадку для осмотра.

На борту находились 177 пассажиров. Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, осмотр датчика на земле не выявил неисправности, пожара на борту также не обнаружили. Пассажиры вылетят резервным бортом, который прибудет в 18.50.