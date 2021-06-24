Новости

Найденный в ЮАР кварц приняли за алмазы 18:55
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны 18:52
Ректор МФЮА поддержал инициативу довести стипендии до прожиточного минимума 18:52
Во Флориде по неизвестным причинам обрушилась многоэтажка 18:48
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем 18:48
Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой" 18:38
Пассажирский Boeing приземлился в Новосибирске из-за сигнала о пожаре 18:35
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях 18:32
Попова уточнила сроки появления антител после вакцины "Спутник Лайт" 18:16
Более 2,5 тысячи москвичей стали постоянными читателями "Красной книги" 18:11
Умер руководитель строительства петербургской дамбы Юрий Севенард 18:11
В Петербурге врачи реконструировали стопу подростку, попавшему под лодку 18:04
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19 18:02
Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах 17:18
Ушла из жизни балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева 17:14
Летный директор S7 арестован по делу о коммерческом подкупе 17:03
Премьер-министр Киргизии призвал граждан быть ответственнее в третью волну COVID-19 17:03
Депутат ГД поддержал решение "Ахмата" подать в суд на Google 16:54
Сделок с использованием эскроу-счетов в Москве стало в 4,5 раза больше 16:49
Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму 16:48
Более 100 фактов незаконного перекрытия доступа к водоемам нашли в ТиНАО 16:40
Государство поддержит развитие экосистем и платформенных решений 16:24
Московским школьникам предложили создать свой проект для МЭШ 16:06
ВЦИОМ рассказал, как многодневное голосование влияет на доверие к итогам 16:04
В РСТ разъяснили порядок выплат за отмененный тур на курорты Кубани 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

Пассажирский Boeing приземлился в Новосибирске из-за сигнала о пожаре

Пассажирский Boeing-737, летевший из Красноярска в Сочи, совершил посадку в аэропорту Новосибирска из-за информации о возгорании на борту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

Фото: iStock
Самолет до Москвы экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира

Как пояснил представитель воздушной гавани, во время полета на табло засветился сигнал о пожаре в первом багажном отсеке. Экипаж немедленно провел осмотр, признаков возгорания не обнаружил. При этом было решено совершить посадку для осмотра.

На борту находились 177 пассажиров. Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, осмотр датчика на земле не выявил неисправности, пожара на борту также не обнаружили. Пассажиры вылетят резервным бортом, который прибудет в 18.50.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

МИД заявил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны
Посол США в России Салливан вернулся в Москву
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году