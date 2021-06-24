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24.06.2021 05:56

За еду и одежду

Обеспечивая сотрудников льготами, некоторые работодатели "забывают" о зарплате
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 138(8489)
Специалисты компании HeadHunter проанализировали более восьми тысяч вакансий в Омской области и сделали вывод, что наиболее активно системы поощрения практикуют работодатели в сферах продаж, производства, строительства, рабочего персонала, ИТ и медицины.

- Скидки на товары и услуги, которые реализует или оказывает компания, обещают в каждом третьем случае. Обеспечение спецодеждой - в каждом восьмом. Более 400 работодателей предлагают льготное питание в корпоративных столовых. Распространены доставка сотрудников на работу и домой служебным транспортом, бесплатное прохождение медкомиссии, скидки при оформлении санитарной книжки, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко. - Служебное жилье, компенсация аренды квартиры упоминается в ста предложениях о работе. На такую льготу, как правило, могут рассчитывать сотрудники крупных предприятий и клиник.

Фото: iStock
Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами

Айтишников и администраторов работодатели завлекают современными офисами в бойких местах с кафе, комнатами отдыха с теннисными столами. В шестистах объявлениях продавцам, водителям и медицинским работникам обещают социальное страхование. На санаторно-курортное лечение могут рассчитывать добытчики сырья и чиновники (менее пятидесяти вакансий). Льготные санаторные путевки, матпомощь и бесплатный проезд в зону отдыха берутся обеспечить единицы работодателей.

Среди основных требований к соискателям - способность доводить дело до конца, опыт, коммуникабельность, исполнительность и отсутствие вредных привычек.

- При приеме на работу в омский сетевой филиал парфюмерной фирмы мне пояснили, что воспользоваться системой льгот я смогу, только если брошу курить, - делится опытом претендент на место маркетолога Игорь Васин.

Часто поощрения начинают действовать только по истечении испытательного срока. А в строительстве нередко бонусы заменяют зарплату.

- Мы получили практически все, что нам обещали, - компенсацию проезда, всесезонную рабочую одежду, бесплатное питание. А вот само жалованье выплатить "забыли". Объект построили еще полгода назад, а денег все нет, - сетует каменщик-вахтовик Анатолий Зиновьев.

По данным Омскстата, отрасль лидирует в регионе по объему невыплаченной зарплаты: на 1 мая в общей сумме просроченной задолженности 12,5 миллиона рублей 7,3 миллиона составляли долги строителям. В государственной инспекции труда утверждают, что каждая третья строительная фирма нанимает бетонщиков, каменщиков, крановщиков вообще без договоров. Выбить зарплату в таких случаях бывает довольно проблематично, а то и вовсе нереально.

Между тем

Министерство труда и социального развития Омской области и крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет направлено на снижение напряженности на региональном рынке труда. Ближайшая задача - вернуть показатели трудоустройства населения на допандемийный уровень.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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