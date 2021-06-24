Новости

Байден не исключил рост преступности после снятия коронавирусных ограничений 06:46
ВОЗ изменила свою позицию по вакцинации детей от COVID-19 06:35
В Москве 24 июня воздух прогреется до +37 градусов 06:31
В Японии мина вылетела за пределы военного полигона во время учений 06:14
"Роскосмос" сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 850 метров 06:08
В США после вакцинации зафиксировано почти 500 случаев миокардита 05:56
Москва и Калининград превзошли курорты Черного моря по температуре воды 05:51
Биолог оценил влияние жаркой погоды на коронавирус 05:47
Часть застрявших на Чукотке белух освободились из ледового плена 05:37
МВД внедрило систему распознавания людей и автомобилей 05:20
В Англии 41 человек заразился новым штаммом коронавируса "дельта плюс" 04:45
Экологи предрекли превращение Украины в пустыню 04:41
Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 04:18
Бразилия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки 03:55
Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без денег в июле 03:54
В МВД назвали основные уловки мошенников, на которые попадаются россияне 03:37
Вильфанд заявил, что "пустынная" жара в Москве скоро спадет 03:34
В Греции отменено обязательное ношение масок на улице в 40-градусную жару 03:11
Израиль отложил открытие границ для привитых от COVID-19 туристов 03:00
Пушков рассказал о цели нарушившего госграницу РФ британского эсминца 02:40
Египет разрешил въезд вакцинированным иностранцам без ПЦР-тестов 02:06
Электроснабжение 265 домов на севере Петербурга восстановлено 02:05
Выпускники школ сдают последний ЕГЭ основного периода - по информатике 01:27
Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает 01:17
Врач призвала не злоупотреблять загаром во время вакцинации от COVID-19 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
24.06.2021 06:22
Рубрика: Происшествия

У восьми нянек

Что приводит к ЧП на производстве?
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 138(8489)
На центральной углеобогатительной фабрике в кузбасском город Березовском, где во время пожара погибла крановщица, выявили 89 нарушений требований промышленной безопасности. Трагедия произошла через пару месяцев после проверки.

Плановая выездная проверка опасного производственного объекта завершилась 30 апреля 2021 года. Как выяснили инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора, чаще всего на фабрике в процессе обогащения каменного угля отступали от проектной документации.

На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело

Кроме того, допускались нарушения при обеспыливании работающего оборудования во время эксплуатации технических устройств и электромеханического хозяйства. Да и производственный контроль соблюдения требований промбезо-пасности на объектах не осуществлялся, как положено. "Руководителю предприятия предписано устранить нарушения. Юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.

Но, видимо, штрафные санкции не стали стимулом к пересмотру политики производственной безопасности. Пожар в цехе случился утром, когда там находилось 72 человека. 58-летняя крановщица покинуть рабочее место не успела.

- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Надежда Ананьева. - Будут проведены пожарная и горнотехническая экспертизы, которые определят точную причину случившегося и тех, кто допустил нарушения.

По версии следствия, в цехе загорелись химикаты. Пожар, охвативший две тысячи "квадратов", тушили несколько часов. После него фабрику закрыли. Коллектив численностью более 850 человек задействуют в восстановительных работах со стопроцентным сохранением зарплаты. Остальные, как уточнил замгубернатора Андрей Панов, получат две трети заработка.

Тем временем

Продолжается расследование уголовного дела по факту ЧП на шахте "Анжерская-Южная". В минувшую субботу в результате выброса угольной массы там погиб 37-летний горнорабочий. Нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятии прокурорская проверка вскрыла в мае нынешнего года. В частности, приборы контроля пылегазовой безопасности горных выработок оказались недоукомплектованными, а в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, не были внесены сведения о поверках, движении и эксплуатации, об учете работы и контроля основных технических характеристик. В отношении восьми горных мастеров участка, которые плохо следили за аэрологической безопасностью и составом рудничной атмосферы, было возбуждено десять административных дел. Однако новая проверка показала: угрозу взрыва из-за опасной концентрации метана и угольной пыли никто не устранил, как и прочие нарушения. Поэтому прокурор направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании людей, действия или бездействие которых привели к трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без денег в июле
В Бурятии из-за COVID-19 объявили режим нерабочих дней
Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году