На центральной углеобогатительной фабрике в кузбасском город Березовском, где во время пожара погибла крановщица, выявили 89 нарушений требований промышленной безопасности. Трагедия произошла через пару месяцев после проверки.

Плановая выездная проверка опасного производственного объекта завершилась 30 апреля 2021 года. Как выяснили инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора, чаще всего на фабрике в процессе обогащения каменного угля отступали от проектной документации.

Кроме того, допускались нарушения при обеспыливании работающего оборудования во время эксплуатации технических устройств и электромеханического хозяйства. Да и производственный контроль соблюдения требований промбезо-пасности на объектах не осуществлялся, как положено. "Руководителю предприятия предписано устранить нарушения. Юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.

Но, видимо, штрафные санкции не стали стимулом к пересмотру политики производственной безопасности. Пожар в цехе случился утром, когда там находилось 72 человека. 58-летняя крановщица покинуть рабочее место не успела.

- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Надежда Ананьева. - Будут проведены пожарная и горнотехническая экспертизы, которые определят точную причину случившегося и тех, кто допустил нарушения.

По версии следствия, в цехе загорелись химикаты. Пожар, охвативший две тысячи "квадратов", тушили несколько часов. После него фабрику закрыли. Коллектив численностью более 850 человек задействуют в восстановительных работах со стопроцентным сохранением зарплаты. Остальные, как уточнил замгубернатора Андрей Панов, получат две трети заработка.

Тем временем

Продолжается расследование уголовного дела по факту ЧП на шахте "Анжерская-Южная". В минувшую субботу в результате выброса угольной массы там погиб 37-летний горнорабочий. Нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятии прокурорская проверка вскрыла в мае нынешнего года. В частности, приборы контроля пылегазовой безопасности горных выработок оказались недоукомплектованными, а в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, не были внесены сведения о поверках, движении и эксплуатации, об учете работы и контроля основных технических характеристик. В отношении восьми горных мастеров участка, которые плохо следили за аэрологической безопасностью и составом рудничной атмосферы, было возбуждено десять административных дел. Однако новая проверка показала: угрозу взрыва из-за опасной концентрации метана и угольной пыли никто не устранил, как и прочие нарушения. Поэтому прокурор направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании людей, действия или бездействие которых привели к трагедии.