Плановая выездная проверка опасного производственного объекта завершилась 30 апреля 2021 года. Как выяснили инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора, чаще всего на фабрике в процессе обогащения каменного угля отступали от проектной документации.
Кроме того, допускались нарушения при обеспыливании работающего оборудования во время эксплуатации технических устройств и электромеханического хозяйства. Да и производственный контроль соблюдения требований промбезо-пасности на объектах не осуществлялся, как положено. "Руководителю предприятия предписано устранить нарушения. Юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.
Но, видимо, штрафные санкции не стали стимулом к пересмотру политики производственной безопасности. Пожар в цехе случился утром, когда там находилось 72 человека. 58-летняя крановщица покинуть рабочее место не успела.
- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Надежда Ананьева. - Будут проведены пожарная и горнотехническая экспертизы, которые определят точную причину случившегося и тех, кто допустил нарушения.
По версии следствия, в цехе загорелись химикаты. Пожар, охвативший две тысячи "квадратов", тушили несколько часов. После него фабрику закрыли. Коллектив численностью более 850 человек задействуют в восстановительных работах со стопроцентным сохранением зарплаты. Остальные, как уточнил замгубернатора Андрей Панов, получат две трети заработка.
Продолжается расследование уголовного дела по факту ЧП на шахте "Анжерская-Южная". В минувшую субботу в результате выброса угольной массы там погиб 37-летний горнорабочий. Нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятии прокурорская проверка вскрыла в мае нынешнего года. В частности, приборы контроля пылегазовой безопасности горных выработок оказались недоукомплектованными, а в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, не были внесены сведения о поверках, движении и эксплуатации, об учете работы и контроля основных технических характеристик. В отношении восьми горных мастеров участка, которые плохо следили за аэрологической безопасностью и составом рудничной атмосферы, было возбуждено десять административных дел. Однако новая проверка показала: угрозу взрыва из-за опасной концентрации метана и угольной пыли никто не устранил, как и прочие нарушения. Поэтому прокурор направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании людей, действия или бездействие которых привели к трагедии.