По данным Министерства просвещения РФ, обнародованным в мае этого года, Алтайский край вошел в число пятнадцати регионов, где срываются сроки исполнения национального проекта "Образование". Схожие сложности и с реализацией другого нацпроекта - "Демография".

В списке критических объектов - школа на 140 мест в селе Заводском Троицкого района и десять детских садов. Из них пять в Барнауле: в кварталах 2009-а и 2010 (на 330 и 280 мест соответственно), на улицах Ускова (280 мест), Фурманова (140 мест) и Антона Петрова (пристройка к первому этажу жилого дома). Остальные расположены в Камне-на-Оби, Бийске (на 200 мест каждый), Целинном районе, райцентре Тальменка и селе Ая Алтайского района (на 140 мест каждый). Степень готовности разная: одни построены и ожидают получения пакета разрешительных документов, в других работы толком и не начинались.

Как отметили участники круглого стола, собранного по инициативе регионального отделения ОНФ, одна из главных причин торможения - недостаточный межведомственный контроль. Региональные министерства и местные администрации сваливают ответственность друг на друга. К ситуации с объектами "социалки" вполне применима пословица про семерых нянек.

- С нашей точки зрения, на уровне как минимум зампреда краевого правительства должен быть создан постоянно работающий координационный совет, который решал бы возникающие проблемы в еженедельном режиме, - отметил член регионального штаба ОНФ Юрий Ряполов.

Показательно, что никто из приглашенных на круглый стол руководителей министерств не пришел - все прислали подчиненных. Делегированные чиновники прочитали доклады, из которых можно сделать два вывода: по линии их ведомства все в порядке, а виновных следует искать в другом месте.

- В рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году было завершено строительство трех детсадов, что позволило создать 755 новых мест. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в крае строительство еще семи детсадов на 3 050 мест было перенесено на нынешний год, заключены соответствующие допсоглашения с федеральным минпросом. Такая же ситуация - еще в 37 субъектах РФ. Кроме того, после капремонта в других детсадах создано дополнительно 825 ясельных мест. В 2021 году у нас стоит задача - построить и сдать пятнадцать детских садов. На данный момент фактически построено пять - в Барнауле, Тальменском, Целинном и Алтайском районах. Конечно, у нас есть опасения по ряду объектов, где низкий процент готовности. Данный вопрос - так же, как строительство двух школ в рамках нацпроекта "Образование", - на контроле координационного совета, созданного указом губернатора. Составлены планы мероприятий. У строящейся школы на 140 учеников в Троицком районе появился новый подрядчик. Действительно, системные проблемы в строительной отрасли привели к тому, что заключать контракты как на возведение, так и на капитальный ремонт объектов стало очень сложно. У нас не состоялось четырнадцать аукционов на проведение капремонта, где начальные суммы составляли двадцать миллионов рублей и более, - никто просто не подал заявки. И мы не можем существенно повлиять на эту ситуацию - сдерживает федеральный закон о госзакупках, - сообщила начальник отдела реализации федеральных и региональных программ и конкурсных процедур краевого министерства образования и науки Инна Остякова.

По данным "фронтовиков", часть подрядчиков готова разорвать заключенные с минобрнауки контракты, чтобы не стать в итоге банкротами (о проблемах, с которыми строительные компании сталкиваются при возведении школ и детсадов, "Экономика Сибири" сообщала 10 июня этого года - "Строители предупреждают", "РГ" N 127). Но сложности возникли не только с объектами, включенными в нацпроекты. В частности, с большим опозданием по графику был сдан детсад в барнаульском поселке Власиха. А ведь возникшие там вопросы можно было оперативно снять на городском и краевом уровнях.

- Ситуация со многими барнаульскими школами архинапряженная, - подчеркивает член регионального штаба ОНФ Юрий Ряполов.- Они переполнены. Из поселков Октябрьский и Власиха вынуждены ездить в школу на Ново-Силикатном свыше 600 ребятишек, которые не могут попасть в свои школы. А с другой стороны, ни одна фирма не пойдет на строительство школы на 550 учеников, которое закончится убытками минимум в 150 миллионов рублей.

Предприниматель всегда найдет возможность отказаться от такого "удовольствия".

В Бийске остановлено строительство школы в рамках нацпроекта "Образование". Заказчиком и одновременно застройщиком, по словам замглавы города по строительству Дениса Милованова, выступает местная строительная компания. Готовое здание школы администрация Бийска готова будет выкупить. Компания всегда строит за счет собственных средств, без каких-либо кредитов. Как сообщил владелец компании, денег на школу не хватает - цены на стройматериалы непомерно выросли. Возникли проблемы с детсадом на улице Мартьянова, возводимым по нацпроекту "Демография" компанией из другого региона. Подрядчик получил тридцать процентов от цены контракта в качестве аванса. Но на продолжение строительства средств уже нет. Причины - те же.

Но есть и хорошая новость, которую сообщил директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Александр Котельников. Недавно в подготовленном минстроем РФ, федеральным минфином и ФАС письме было разъяснено, что для объектов с невысокой степенью готовности можно увеличивать цену действующего контракта не более чем на тридцать процентов, и в таких же пределах продлять срок его исполнения. Это предусмотрено п. 8 ч. 1 ст. 95 ФЗ-44, где идет речь о возникновении независящих от сторон кон-тракта обстоятельствах, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимости внесения изменений в проектную документацию, например, из-за сильного удорожания стройматериалов. На краевом уровне такая возможность будет реализовываться через распоряжение губернатора. Но в таких случаях необходима методика расчета новых контрактов.

В региональном штабе ОНФ полагают, что проблема обусловлена не только объективными, но и субъективными причинами. Среди объективных - рост цен на стройматериалы и (для Алтайского края, конечно, удивительно) большие затруднения с покупкой древесины. В этом же ряду - невозможность заменить запроектированные стройматериалы, которых нигде не найти, на другие.

Что касается субъективных причин, то многие из них связаны с проектированием. В последние годы качество проектов сильно снизилось. В смету попадают далеко не все затраты. Например, в барнаульском детсаду на улице Фурманова проектировщики забыли предусмотреть инженерный центр, подъемное и противопожарное оборудование. Как итог: объект построен строго по проекту, но сдать его в эксплуатацию нельзя.

Анекдотичной выглядит история с будущей школой в селе Боровиха Первомайского района. Ее спроектировали на землях лесного фонда. Для строительства нужно подвести коммуникации и срубить сосны. Работники лесного хозяйства, естественно, возмутились. Сейчас земельный участок под будущей школой срочно переводят в другую категорию.

Кстати

Потребность в новых образовательных учреждениях в Алтайском крае превышает 23 тысячи мест. Сегодня в некоторых городах дети учатся в две смены. К 2024 году нужно открыть 48 новых школ.