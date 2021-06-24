Правительство ходатайствует о завершении еще 4 новосибирских долгостроев

Правительство Новосибирской области подготовило ходатайство в адрес Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (ППК "Фонд") о принятии решения в отношении еще четырех проблемных домов региона, которые планируется достраивать с применением механизма публично-правовой компании. После одобрения данных объектов Наблюдательным советом организации будут решены проблемы почти 800 дольщиков.

Как сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, речь идет о двух очередях дома по улице Дуси Ковальчук, 242, а также домах по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 и улице Волховская, 37.

- На этом работа не останавливается, в настоящее время продолжается комплектация пакетов документов в ППК "Фонд" по еще 24 долгостроям региона, - отметил заместитель главы минстроя.

По словам Алексея Колмакова, два года правительством Новосибирской области велась колоссальная подготовительная и организационная работа, чтобы в регионе заработал механизм публично-правовой компании "Фонд". В данный момент 10 проблемных объектов региона одобрены Наблюдательным советом ППК "Фонд": три дома микрорайона "Закаменский", два дома по улице Вилюйская, дом по улице Печатников, 12, дома №1 и №5 микрорайона "Новомарусино", а также долгострои в городе Обь и в рабочем поселке Краснообск.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, разработаны адресные алгоритмы выхода из кризисной ситуации и по остальным проблемным объектам региона. В этих случаях планируется применять различные механизмы восстановления прав граждан. В их числе реализация масштабно-инвестиционных проектов, субсидирование подключения инженерных коммуникаций, лифтов и благоустройство территории, адресная помощь дольщикам.