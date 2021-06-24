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Рубрика: Общество

Построили маршрут

Модернизация вооружила врачей новейшей техникой
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
К этой операции нейрохирурги из Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева готовились около двух недель. Вмешательства такого рода в мировой практике редкость. По крайней мере, продемонстрировано и описано их очень мало. Пришлось штудировать всю доступную литературу и листать интернет. Чтобы составить план действий максимально точно, обратились в том числе и к опыту зарубежных коллег.
Современная онкология невозможна без высокотехнологичного оборудования. Фото: РИА Новости Современная онкология невозможна без высокотехнологичного оборудования. Фото: РИА Новости
Современная онкология невозможна без высокотехнологичного оборудования. Фото: РИА Новости

И победили - избавили от редчайшей опухоли головного мозга 70-летнюю пациентку нейрохирурги. Пенсионерка, страдавшая дезориентацией в пространстве и времени, рассеянностью и забывчивостью, списывала все это на преклонный возраст. Но оказалось, что преследующие ее беды - от гигантского - 7 на 7,5 сантиметра - новообразования в голове. Многочисленные обращения к врачам результатов не давали: сразу в нескольких клиниках Сибири опухоль признали неоперабельной. И все же кемеровские специалисты взялись за решение, казалось бы, нерешаемой задачи.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением областной больницы Егора Колотова, опухоль, от которой страдала пожилая женщина, была "разветвленной" - фактически объединяла в себе три вида опухолей разного вида. Она распространялась и в сторону больших полушарий головного мозга, оттесняя затылочную долю, и в сторону мозжечка в заднечерепной ямке. Кроме того, обширная опухоль прорастала не только сквозь тенториум (намет мозжечка, отделяющий последний от затылочных долей большого мозга), но и на противоположную сторону, сдавливая основной венозный отток. Хирурги, как пояснил Колотов, зачастую отказываются оперировать подобные новообразования. Слишком уж высок риск летального исхода пациента, причем прямо на операционном столе. Но кемеровчане, тщательно подготовившись, приступили к делу.

Операция длилась ровно полсуток, и на одном из ее этапов врачи были вынуждены действовать практически вслепую. И в результате одержали убедительную победу.

Сложнейшие операции на головном мозге нейрохирурги областной больницы проводят успешно в том числе и благодаря внедрению новейшей техники и передовых технологий. Так, навигационная станция и современный микроскоп позволяют им контролировать область вмешательства в режиме реального времени, а значит, снижать риски до минимума. Недавно нейрохирурги успешно удалили у одного из пациентов опухоль размером со спелый гранат, которая вызрела сразу в двух полушариях головного мозга. Изучив эти особенности во время предварительного обследования - трактографии, медики составили "дорожную карту" предстоящих действий.

Навигационная станция и современный микроскоп позволяют контролировать область вмешательства в режиме реального времени

- Мы впервые пошли по такому маршруту: удалив большую часть опухоли доминантного полушария, проникли через него во второе, чтобы, обойдя тракты головного мозга, сразу же убрать там остатки опухоли, - рассказал Егор Колотов. - Результат получился идеальным: мы избежали повторного вмешательства, сохранили анатомическую целостность личности и свели к минимуму риск осложнений.

Пациент, годами страдавший от сильнейшей боли, про нее уже забыл. Долго восстанавливаться после операции ему не потребовалось.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Онкология: как победить рак

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