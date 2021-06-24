В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП

В городе Тогучин Новосибирской области инспектор ДПС погиб в результате аварии. Еще один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла у дома №2 по улице Беговая. Установлено, что служебная машина УАЗ, в салоне которой находились два инспектора ДПС, съехала в кювет и врезалась в препятствие. В результате один инспектор погиб на месте. Водитель был госпитализирован, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В полиции отметили, что водитель был трезв в момент аварии. По данным СК РФ, авария произошла во время погони экипажа ДПС за группой мотоциклистов, которые проигнорировали законные требования об остановке. По данному факту проводится проверка полиции и следователей.