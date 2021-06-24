Рынок информационных технологий - сложная субстанция. Разработчики программного обеспечения, чьи интересы в настоящий момент блюдет государство, обеспечивают лишь шесть-девять процентов от финансового оборота всего отечественного ИТ-рынка. Если оценивать по открытым источникам долю компаний, которые лишились льгот, то это не менее половины аккредитованных в реестре минкомсвязи РФ. Доля очень существенная.

Наш рынок формировался самостоятельно. С 2012 года работает четкая модель: разработчик - дистрибьютор - системный интегратор/сервисная компания - конечный заказчик. Ее рынку никто не навязывал, она получила жизнь как наиболее оптимальная. Ладно бы большинству компаний просто не дали новых льгот, но забрать старые - это поставить всю систему под удар. Когда в январе 2021 года мы внутри своей компании осознали, что именно произошло, то перечеркнули все планы по развитию.

Что сегодня по факту имеет государство? Пятидесятипроцентный рост числа аккредитованных ИТ-компаний начиная с июля прошлого года, когда были анонсированы льготы. Это открытые данные реестра минкомсвязи. Было 9 500, стало 13 800. Что это за компании? Действительно ли они ведут деятельность в сфере информационных технологий? Или это просто откровенные мошенники, которые хотят на льготах "прокатиться" короткое время и уйти в небытие?

Мне кажется, диалог власти и профессионального сообщества сейчас важен как никогда. Мы должны создать умеренно закрытую собственную самодостаточную российскую экосистему информационных технологий. Но без разумной государственной поддержки вряд ли что-то получится. Возможно, и не нужно таких серьезных мер, как снижение налога на прибыль до трех процентов. Может быть, это излишне. А вот увидеть заинтересованность государства во всех сегментах рынка было бы здорово. Свое видение ситуации мы с коллегами изложим в официальном письме. И очень надеемся на профессиональный диалог с Министерством цифрового развития РФ и Федеральной налоговой службой.