Песков: Путин хорошо оценивает работу Кадырова на посту главы Чечни

За время нахождения Рамзана Кадырова во главе Чечни республика из разрушенной превратилась в развивающуюся, президент РФ Владимир Путин положительно оценивает итоги его работы Кадырова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Начал он (Кадыров) руководить регионом в то время, когда он фактически был разрушен в результате нескольких войн. И сейчас, конечно, это уже совсем другой процветающий регион, развивающийся регион", - сказал Песков.

"При этом президент обращает внимание на те "узкие" места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но, в целом, президент положительно оценивает итоги работы Кадырова", - добавил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, как в Кремле относятся к высказываниям Кадырова о том, что он "пехотинец" верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ, Дмитрий Песков ответил: "Положительно".

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым по видеосвязи и предложил ему пойти на выборы главы Чечни, которые состоятся на 19 сентября.