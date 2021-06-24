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24.06.2021 13:59
Рубрика: Происшествия

Убийцу трех человек на Ставрополье приговорили к 25 годам колонии

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На Ставрополье суд вынес приговор мужчине, который в 2014 году совершил три убийства в краевой столице. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, пять лет преступнику удавалось скрываться от правосудия, а найти его смогли по базе данных генотипов.

Фото: СК РФ / youtube
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В январе 2014 года мужчина жил в городе Изобильном у своего знакомого и у него же украл охотничье ружье. Оружие он подпилил и сделал из него обрез. Через несколько дней преступник приехал в Ставрополь в гости к брату, но не смог ему дозвониться. В подъезде он поссорился со случайным прохожим и тут же застрелил его из обреза ружья. После этого, мужчина решил спрятаться у знакомой в Ставрополе.

- Женщина впустила его, а через некоторое время их застал ее супруг, спавший в другой комнате. Мужчина застрелил мужа, после чего, не желая оставлять свидетеля, дважды ударил бутылкой по голове женщину и перерезал ей ножом горло. Злоумышленник поджег дом и скрылся, - отметили в следственном ведомстве.

По "горячим следам" преступления раскрыть не удалось. Сотрудники Следственного комитета и МВД продолжали поиски и в 2019 году при очередной сверке криминалисты СКР установили совпадение образцов этого мужчины с выделенными из биологических следов на окурках, обнаруженных на местах происшествий. Мужчина попал в поле зрение правоохранителей за совершение других преступлений, и его генотип пополнил специальную базу данных.

Суд признал мужчину виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: в хищении оружия, переделке оружия, незаконном хранении и ношении оружия, умышленном уничтожении имущества и убийстве двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление. Преступника приговорили к 25 годам лишения свободы, первые пять из них он проведет в тюрьме, а остальные в колонии особого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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