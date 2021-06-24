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Старшеклассники не останутся без выпускных вечеров. Во многих регионах они пройдут в очном формате, но с некоторыми ограничениями. Корреспонденты "РГ" выяснили, что ждет выпускников и в какую сумму обойдутся школьные балы родителям.
Во время "Алых парусов-2021" на набережные пустят только выпускников. Фото: Майя Жинкина Во время "Алых парусов-2021" на набережные пустят только выпускников. Фото: Майя Жинкина
Во время "Алых парусов-2021" на набережные пустят только выпускников. Фото: Майя Жинкина

Для Санкт-Петербурга 25 июня будет днем особым - в Северной столице пройдет самый главный праздник выпускников "Алые паруса". До начала пандемии концерт на Дворцовой площади и шоу в акватории Невы собирали до миллиона зрителей. В этом году его смогут увидеть только выпускники - всем посторонним зрителям в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и крыши зданий запретят. Для всех судов, кроме брига "Россия", закроют и акваторию Невы. Напомним, что это уже больше, чем в прошлом году - тогда весь праздник провели в телеформате, а бриг даже не зашел в Неву. Теперь выпускников пустят на бал только при условии нормальной температуры (термометрия на входе) и наличия маски. Несмотря на то что в Петербурге установилась аномальная жара, ношение маски обязательно.

Путин выступит с обращением к выпускникам 25 июня

Выпускные вечера для 10,2 тысячи 11-классников Кузбасса пройдут в очном формате. При условии, что на празднике школьники и родители будут соблюдать санитарные правила. На входе у всех измерят температуру, напомнив о масочном режиме. Представителей сторонних организаций привлекать к проведению вечеров запретили. Как, впрочем, и устраивать массовые балы в закрытых помещениях. Праздновать рекомендуется на улице. А если подведет погода, то каждому классу придется отмечать свой выпуск отдельно.

Школьные балы омских выпускников пройдут 26 июня. Многие будут отмечать торжество в ресторане. Однако из-за режима ограничений собраться всему выпускному потоку в одном месте не разрешат. "Объединять классы не будут. Большие банкеты не разрешены. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, выпускной вечер будет проходить в каждом конкретном классе отдельно", - пояснила региональный министр образования Татьяна Дернова.

Выпускники Свердловской области поначалу расстроились, когда узнали, что общегородские выпускные будут отменены. Старшеклассники и родители, затаив дыхание, ждали новостей: как пройдет вручение аттестатов и оплаченные банкеты в ресторанах. И вот губернатор Евгений Куйвашев разрешил отмечать выпускные в классах и школах в "узком кругу". "Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. У меня есть хорошие новости: вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе, среди тех, с кем вы провели долгое время вместе, - так вероятность заболеть намного меньше. Можно пригласить родителей", - написал глава региона в Instagram.

В Астрахани выпускники школ готовятся отметить окончание учебы в кафе или ресторане - на 26 и 27 июня в банкетных залах все забронировано. Ограничений по количеству посетителей нет, так что число участников выпускного организаторы определяют сами. Многие отнеслись ответственно: "Большую толпу решили не собирать: дети, классный руководитель и несколько мам", - рассказал папа выпускника Александр Смольков. Формат праздника традиционный: угощения и танцы.

А вот якутским ребятам не повезло - традиционных выпускных в столице региона не будет. Их отменили из-за сложной эпидемической обстановки. "Вручать аттестаты будем, приглашая выпускников группами. Никаких торжественных мероприятий не предусмотрено", - рассказали "РГ" в 33-й школе Якутска. Организовать поход выпускников на природу у родителей тоже не получится. В городе из-за жары введен особый противопожарный режим. До 18 июля выезжать в леса запрещено.

Во сколько обойдутся выпускные?

Мама одной из новосибирских старшеклассниц Елена к выпускному начала готовиться еще в марте. Экономист по профессии, она все подсчитала. Итак, банкет на одного человека обойдется в 3500 рублей, плюс 5000 рублей - на цветы учителям, украшение, аренду зала, оплату работы ведущего, музыкантов, фотографов и видеографов. Те, кто захотел на память альбом с фото школьных друзей и учителей, выложил еще по 3500 тысячи рублей. Платье или костюм - особая статья расходов. Для своих "принцесс" родители не скупятся и покупают наряд от 5 до 25 тысяч рублей, костюм обойдется чуть дешевле - 5-16 тысяч рублей. Но можно взять в аренду - в среднем от 3 тысяч рублей за вечер. Обувь - еще 3-5 тысяч рублей, прическа, макияж - 4,5-6 тысяч. Омским родителям расходы на торжество в обычной школе обойдутся в 15 тысяч рублей. В гимназии - в полтора раза дороже. Наряды выпускников за последний год подорожали. Костюм обойдется родителям в 16 тысяч рублей, платье - в 16,5 тысячи.

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