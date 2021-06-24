Карелия и Псковская область примут туристов с антиковидным статусом

Карелия и Псковская область будут принимать у себя путешественников только с антиковидным статусом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

В Псковской области подобное правило начнет действовать с 27 июня. Пансионаты, дома отдыха и турбазы региона разместят путешественников, имеющих документ о вакцинации или справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Последняя должна быть не позже трехдневной давности.

Такие же правила вводят и в Карелии, но с 15 июля. Иногородние туристы будут размещаться лишь при наличии документа о вакцинации либо справки об отрицательном анализе на коронавирус (ПЦР-тест). Ее необходимо получить не ранее чем за два дня до заселения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики и добавляет: при последующих заселениях в гостиницы, турбазы, дома отдыха можно предъявить документы, подтверждающие предыдущее проживание и туристическую путевку.