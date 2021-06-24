Когда утром по традиции я решила сварить кофе и не почувствовала аромата молотых зерен, меня охватил ужас. Кинулась принюхиваться к другим продуктам - тщетно. И тогда поняла, что коронавирус накрыл и меня. Но как же так, почему? Я же еще в марте-апреле сделала две прививки "Спутник", вместе с мужем!

Все случилось после того, как муж пошел на конференцию и почему-то не стал надевать маску. А через день заболел. Температурил, покашливал. Врача вызвали через два дня. Тест оказался положительный.

Мужа и меня забрали в ковидный госпиталь. Здесь стали сразу же лечить: уколы, таблетки. Когда через три дня подтвердился и мой диагноз, я уже получила первичный удар борьбы с ковидом.

В отделении все действует четко, как часы. С утра пришли две медсестры, измерили давление, температуру, прикрепили прищепку на палец, так определяют сатурацию - уровень снабжения организма кислородом. На спине на белом комбинезоне у всех разные надписи, чтобы различать кто есть кто. У кого-то - Юленька и цветочки вокруг, у другой - Оленька, у третьей просто - постовая медсестра Галина, Надюшка, Мария Викторовна - дежурный врач, психотерапевт... Сами комбинезоны - это отдельный разговор. Их надевают тщательно. На голову шапочку, респиратор, капюшон от комбинезона туго затягивается, очки. На руках - перчатки, край воротника крепится скотчем к респиратору и капюшону, фиксируются бахилы на ногах. И в таком наряде нужно отработать смену.

В ковидном госпитале - все на женских плечах. Они принимают больных, делают назначения, лечат, разговаривают, выслушивают, моют, убирают, а еще иногда вынуждены говорить родственникам горькие слова о том, что не смогли спасти... В палатах интенсивной терапии дежурят круглосуточно два анестизиолога-реаниматолога, меняются каждые шесть часов. Здесь обстановка сложная. Многие пациенты без сознания и почти, к сожалению, без легких. Куча трубок, мониторы, за их жизнь борются каждую минуту... И первое желание после того как там побываешь, - позвонить родным и убедить их записаться на прививку, потому что это очень тяжело и невыносимо наблюдать за тем, что происходит в отделении интенсивной терапии и в каком состоянии там находятся пациенты. Не откладывайте, родные мои, - сделайте прививку. Ради себя, своих близких и родных людей.

На своем опыте убедилась, что прививку сделала не зря. Да, она не дает 100-процентной гарантии того, что не заболеешь снова, но она значительно облегчает течение коронавируса. Болезнь протекала в настолько легкой форме, что меня отправили долечиваться домой уже через 5 дней. С необходимым запасом таблеток и рекомендаций. Мужа тоже благополучно выписали из больницы с отрицательным тестом на ковид.

Комментарий

Михаил Охлопков, министр здравоохранения Республики Карелия:

"К сожалению, отношение людей к пандемии более чем легкомысленное. За год через ковидные стационары прошли тысячи человек, через реанимацию - сотни, многие из них умерли. Для неверящих в эффективность вакцинации стоило бы провести экскурсию по реанимации. Думаю, что она заставила бы даже самых заядлых антипрививочников поверить в прививки. Но, к сожалению, сделать этого нельзя по соображениям этики и безопасности. Мы разными способами стимулируем население к вакцинации. Введены паспорта коллективного иммунитета. И эта мера сразу же сработала. За последние сутки в пункты вакцинации пришли 930 человек. Это свидетельство заинтересованности работодателей в здоровье сотрудников. В предыдущий месяц ежесуточный показатель вакцинации был гораздо меньше - в среднем 450. Всего на сегодняшний день в Карелии провакцинировались более 90 тысяч человек".