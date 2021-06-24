Под Петербургом разбился военный вертолет Ми-8

В окрестностях Петербурга упал военный вертолет Ми-8. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, соответствующее сообщение поступило в экстренные службы.

Сейчас к району предполагаемого падения у деревни Корпинкюля Гатчинского района стягиваются силы спасателей, выясняются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что ЧП произошло недалеко от Гатчины. На опубликованных ими кадрах виден дым от пожара, который свидетели связывают с возгоранием воздушного судна.