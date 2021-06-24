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24.06.2021 00:17
Рубрика: Происшествия

Пожар произошел на электроподстанции в Ленинградской области

Возгорание произошло на электроподстанции "Ручьи" Ленинградской области, вблизи Санкт-Петербурга. Причиной стала разгерметизация трансформатора, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.

С 1 июля противопожарные проверки будут проводить по новым правилам

К настоящему времени возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Пожар спровоцировал перебои с электричеством на севере Петербурга. Отключение света и мобильного интернета произошло и в городе Мурине в Ленинградской области. Сейчас здесь идет поэтапное подключение электричества.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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