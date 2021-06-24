Умер руководитель строительства петербургской дамбы Юрий Севенард

Знаменитый гидростроитель Юрий Севенард, руководивший возведением дамбы в Финском заливе, умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Константина Севенарда, сын Юрия Севенарда.

По словам Константина Севенарда, его отец был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Подмосковье. Спасти его жизнь медикам не удалось.

Юрий Севенард родился в 1935 году в семье Константина Севенарда - гидротехника и племянницы Матильды Кшесинской, которую звали Целина Кшесинская. При выборе будущей профессии пошел по стопам отца. Юрий Севенард известен как руководитель строительства комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, а также Асуанского гидроузла в Египте, Нурекской ГЭС на реке Вахш в Таджикистане и других. На его счету - пятнадцать изобретений в области гидротехники.

Юрий Севенард вел большую общественную деятельность. Во время работы в Средней Азии он избирался членом бюро Нурекского горкома коммунистической партии Таджикистана. Был членом Ленинградского обкома КПСС. В постсоветский период был депутатом Государственной думы первого-второго созывов.