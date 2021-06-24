В Калининграде запретили вход зрителям на спортивные мероприятия

Все спортивные мероприятия в Калининградской области с 25 июня до 15 июля будут проходить без зрителей из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. С 25 июня вводятся и другие ограничения: запрещена деятельность аттракционов, в том числе в парках культуры и отдыха. До особого распоряжения ограничивается деятельность детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах.

Самоизоляция неработающих граждан старше 65 лет продлевается до 31 июля, в эти же сроки рекомендуется отправить на дистанционную работу невакцинированных сотрудников старшего возраста.

Предыдущее ужесточение ограничений из-за широкого распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области было введено с 17 июня. Тогда отменили массовые мероприятия, ограничили по времени деятельность предприятий общепита, запретили размещать в отелях организованные группы детей из других регионов. Проведение деловых мероприятий разрешено не более чем для 150 человек при условии их вакцинации либо предъявления отрицательного результата свежего ПЦР-тестирования.

Накануне постановлением главного государственного санитарного врача по Калининградской области введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных групп населения.

Эти меры вызваны устойчивым ростом заболеваемости в регионе. Здесь ежесуточно выявляется более ста заболевших, за последние сутки зарегистрировано 117 случаев.