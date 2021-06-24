В Карелии отца отправили в колонию за насилие над собственной дочерью

В карельском городе Беломорске вынесли приговор 43-летнем отцу, который совершил насилие над собственной дочерью. Против него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета Карелии, все случилось в ноябре прошлого года. По ходатайству следователя обвиняемому сразу же выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд вынес приговор: 13,2 года лишения свободы. Отбывать наказание отец будет в колонии строгого режима.