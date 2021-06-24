В Ленобласти годовалый ребенок выполз на проезжую часть перед машиной

В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства, при которых годовалый ребенок чуть было не пострадал из-за машины. Мальчик выполз на проезжую часть и оказался прямо перед движущимся автомобилем.

Трагедии удалось избежать благодаря реакции водителя, он затормозил и машина остановилась, не задев ребенка.

Как сообщает СК по Ленинградской области, по факту случившегося начата поверка. Известно, что ребенок выполз с детской площадки.

По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение. В региональном Следкоме напоминают родителям, что малолетние дети не могут сами отвечать за свою жизнь и здоровье, и если с ними что-то происходит, то ответственность, в том числе и уголовную несут родители.