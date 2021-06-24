В Петербурге пассажир упал на пути в метро

В Петербурге на станции "Обводный канал" фиолетовой ветки метрополитена пассажир упал на пути, сообщает пресс-служба городской подземки.

Из-за этого поезда на линии следуют только на участке от "Волковской" до "Шушар" и от "Садовой" до "Комендантского проспекта". До "Обводного канала" составы не доезжают. Сейчас пассажира пытаются поднять на платформу, начато выяснение обстоятельств случившегося.

Стоит отметить, что это не первый сбой в движении поездов метрополитена с начала недели. Так, 23 июня четыре станции синей ветки подземки закрывались из-за пробоя кабеля.