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24.06.2021 15:37
Рубрика: Культура

В Петербурге почтят память переводчицы сказок Андерсена Анны Ганзен

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Собрать на благотворительном чаепитии в Северной столице средства на создание арт-объекта в память незаслуженно забытой русской переводчицы сказок Андерсена Анны Ганзен предполагается в рамках проекта "Литературное варенье".
Фото: Пресс-служба проекта "Литературное варенье" Фото: Пресс-служба проекта "Литературное варенье"
Фото: Пресс-служба проекта "Литературное варенье"

"Литературное варенье" - культурологический просветительский проект, направленный на продвижение литературных музеев-усадеб, возрождение бытовых традиций русских семей разных сословий. А варка варенья - интересный гастрономический элемент, привлекающий внимание. Причем организаторы варят варенье по оригинальным рецептам, связанным с именами известных русских и зарубежных писателей.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Например, в усадьбе Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново делали варенье из дикорастущей клубники на розовой воде. Как делали в семье Тургенева. Рецепты берутся из художественных произведений, из писем. Каждый рецепт проверяется историками: действительно ли такой мог быть.

Теперь организаторы проекты - супруги Колесниковы обратились к памяти Анны Ганзен. Ее имя мало кому о чем говорит. Между тем, если мы посмотрим в домашней библиотеке сказки Андерсена, то наверняка найдем книги с ее переводами!

- На сказках в переводе Анны Ганзен выросло несколько поколений. Эти сказки, несмотря на смену эпох, практически не подвергались редактированию, - пояснил "РГ" Олег Колесников.

Анна Ганзен (в девичестве Васильева) родилась в 1869 году в городе Касимове, в дальнейшем переехала в Петербург-Ленинград, где и прожила вплоть до гибели в блокадном 1942-м году. Будучи замужем за датчанином, переводчиком, литератором Петром Ганзеном, изучала языки, стала переводчицей с датского, шведского, норвежского языков.

Фото: Олеся Курпяева
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Анна Ганзен жила на Васильевском острове, похоронена в братской могиле на Пискаревском кладбище.

- Мы думали, как именно увековечить ее память. Мемориальной доской на доме, в котором она жила? Дом сохранился. Но нам кажется, в данном случае был более оправдан какой-то другой формат, возможно, арт-объект, что-то более современное и живое, - уточнил Колесников.

Как раз на благотворительном чаепитии предполагается презентовать различные варианты предложений по увековечиванию памяти и выбрать самый лучший. Каким он будет и где в Санкт-Петербурге возможна его установка - пока неизвестно.

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