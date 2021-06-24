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24.06.2021 15:26
Рубрика: Культура

В Петербурге скончалась актриса "Улиц разбитых фонарей" Инна Волгина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова
Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова

В Петербурге в возрасте 53 лет скончалась актриса Инна Волгина, об этом сообщают в театре "Русская антреприза" Андрея Миронова, где она работала с 2002 года.

Ирина Волгина - выпускница легендарного класса Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В 1990 году она пришла в театр имени Ленинского комсомола, сейчас "Балтийский дом", где прослужила более 20 лет.

В театре имени Андрея Миронова у Инны Волгиной были ведущие роли в самых знаковых спектаклях. В "Беге" она сыграла Люську, в "Шляпке" - Аспази, в "Красавце-мужчине" Апполинарию.

Были у Инны Волгиной и роли в кино. Она снималась в отдельных сериях "Улиц разбитых фонарей", "Ментовских войн", "Тайн следствия".

Коллеги говорят об Инне Волгиной как об очень ярком человеке, чувствующем сок жизни.

Последняя съемка актрисы была для выпуска телепрограммы об основателе "Русской антрепризы" Рудольфе Фурманове, который скончался в апреле 2021 года из-за оторвавшегося тромба.

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