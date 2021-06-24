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24.06.2021 18:04
Рубрика: Общество

В Петербурге врачи реконструировали стопу подростку, попавшему под лодку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге хирурги детской городской больницы №1 спасли подростка от ампутации стопы. Юноше провели уникальную операцию, в ходе которой была восстановлена костная ткань, проведена аутопластика сухожилий, а кожный покров создали с помощью микрохирургической техники, сообщают в больнице.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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С подростком произошел несчастный случай - он попал под моторную лодку. Винтом ему фактически срезало верх стопы до самой кости, были повреждены сухожилия, сосуды. Юноша мог остаться инвалидом.

Врачи больницы Сергей Голяна и Павел Гнипов приняли решение спасти стопу пациенту. Операция длилась четыре часа. Задача перед хирургами стояла сложнейшая - стопу нужно было реконструировать.

Сухожилия врачи восстанавливали, взяв аутотрансплантант из бедренных мышц, костные отломки зафиксировали, рану закрыли фрагментом кожи, взятой с левой голени подростка. Для прохождения артерии хирурги создали подкожный тоннель.

Операция прошла успешно, врачи надеются, что если осложнений не будет, то уже через полтора месяца юноша сможет наступать на оперированную ногу.

В больнице обращают внимание, что в период летних каникул растет число несчастных случаев с детьми и подростками и просят взрослых проявлять бдительность и не допускать опасных ситуаций.

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