В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях

В Петербурге на трансформаторной будке на Литейном проспекте было закрашено граффити с изображением медработника в костюме супергероя. Неизвестные уличные художники создали это граффити ко Дню медицинского работника, который отмечался 20 июня.

Рисунок закрасили представители компании "Россети Ленэнерго". В компании заявили, что против художественных изображений на подстанциях ничего не имеют, но рисунки должны быть согласованы. В противном случае компания их должна закрасить, что и было сделано в данном случае.

Проблема несогласованных граффити для Петербурга очень актуальна. В городе действуют довольно жесткие правила благоустройства, которые обязывают собственника закрашивать любое граффити, даже если оно высокохудожественное или имеет четкий социальный посыл. Если собственник не закрасил рисунок, то его ждет штраф.

Горожане неоднократно вступались за нелегальные, но качественные граффити и сейчас в городе создаются площадки, на которых можно свободно рисовать. Однако на остальных объектах рисовать по-прежнему нельзя. Причем, разрешение нельзя оформить задним числом - художник вначале должен согласовать проект и лишь затем создавать граффити. В связи со сложностью процедуры согласование граффити в Петербурге не пользуется популярностью.