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Рубрика: Общество

Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает

Аномальная жара в центре европейской части России продержится еще минимум три дня. Небольшое понижение температуры воздуха ожидается только 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Согласно прогнозу, до конца недели в Москве и области - от 34 до 36 градусов. В воскресенье появятся условия для формирования небольших облаков, в отдельных районах не исключен небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до отметки +32 градуса. Такая же температура будет и в начале следующей недели. Это на 5-6 градусов выше нормы, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что на северо-западе страны синоптическая ситуация начнет меняться 24 июня. Ложбина низкого давления потеснит мощный антициклон, облаков на небе станет больше, в пятницу начнутся осадки. Что же касается температуры воздуха, она понизится, причем сразу на 8 градусов.

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