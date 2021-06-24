Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает

Аномальная жара в центре европейской части России продержится еще минимум три дня. Небольшое понижение температуры воздуха ожидается только 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, до конца недели в Москве и области - от 34 до 36 градусов. В воскресенье появятся условия для формирования небольших облаков, в отдельных районах не исключен небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до отметки +32 градуса. Такая же температура будет и в начале следующей недели. Это на 5-6 градусов выше нормы, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что на северо-западе страны синоптическая ситуация начнет меняться 24 июня. Ложбина низкого давления потеснит мощный антициклон, облаков на небе станет больше, в пятницу начнутся осадки. Что же касается температуры воздуха, она понизится, причем сразу на 8 градусов.