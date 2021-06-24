ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе российского гражданина, который действовал в интересах украинской разведки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей, задержанный в течение долгого времени по заданию спецслужб Украины получал информацию о полетах российской военной авиации. Для этого он использовал специальное антенное и приемное оборудование.

Как отметили в ЦОС ФСБ, добываемые агентом сведения планировалось использовать против безопасности России. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ о государственной измене. Суд по ходатайству следствия ФСБ отправил обвиняемого под стражу в СИЗО на два месяца.

На кадрах оперативного видео показано задержание молодого человека сотрудниками ФСБ, а также обыск в его квартире. У него были обнаружены карты, на которых были обозначены полетные трассы над Крымом, а также специальные компьютерные программы - флайт-радары для отслеживания перемещения воздушных судов. И судя по всему - радиосканер, с помощью которого можно слушать переговоры диспетчеров с пилотами. Судя по обстановке в квартире, задержанный был фанатом украинских футбольных команд - соответствующая около футбольная символика была размещена вокруг его рабочего стола.