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24.06.2021 10:18
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе российского гражданина, который действовал в интересах украинской разведки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей, задержанный в течение долгого времени по заданию спецслужб Украины получал информацию о полетах российской военной авиации. Для этого он использовал специальное антенное и приемное оборудование.

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Как отметили в ЦОС ФСБ, добываемые агентом сведения планировалось использовать против безопасности России. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ о государственной измене. Суд по ходатайству следствия ФСБ отправил обвиняемого под стражу в СИЗО на два месяца.

На кадрах оперативного видео показано задержание молодого человека сотрудниками ФСБ, а также обыск в его квартире. У него были обнаружены карты, на которых были обозначены полетные трассы над Крымом, а также специальные компьютерные программы - флайт-радары для отслеживания перемещения воздушных судов. И судя по всему - радиосканер, с помощью которого можно слушать переговоры диспетчеров с пилотами. Судя по обстановке в квартире, задержанный был фанатом украинских футбольных команд - соответствующая около футбольная символика была размещена вокруг его рабочего стола.

В регионах Происшествия Преступления Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

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